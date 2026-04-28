logo

BTC/USD

76171

ETH/USD

2289.73

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В сети сравнили Залужного и Арестовича: кто кого превзошел
НОВОСТИ

В сети сравнили Залужного и Арестовича: кто кого превзошел

От машиностроения к медицине: сеть поразили навыки Залужного и Арестовича

28 апреля 2026, 20:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В социальных сетях активно обсуждают видеоролики с участием бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и блоггера Алексея Арестовича. Оба деятеля на видео одно время делились неожиданными фактами о своей многогранности.

Алексей Арестович и Валерий Залужный

В первой части видеоролика Валерий Залужный ошеломил зрителей заявлением о своем огромном багаже знаний и разноплановом жизненном опыте. По его словам, он не ограничивается только военным делом.

"Я практикующий хирург, юрист, машиностроитель с шестью образованиями, сейчас продолжаю изучать математику", — процитировали слова экс-главнокомандующего в сети.

Зрители активно обсуждают столь поразительное изменение квалификаций и широту интересов генерала.

Во второй части видеоролика в аналогичном стиле выступил Алексей Арестович. Блогер и политический деятель также подробно рассказал о своих многочисленных достижениях и сферах, в которых он успел себя реализовать.

Видео вызвало волну шуток, мемов и сравнений в комментариях, ведь пользователи пытаются определить, чей список навыков оказался более поразительным и неожиданным.                                                                                         

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мартовский опрос центра SOCIS зафиксировал существенные изменения в политических симпатиях украинцев. Главной сенсацией стал стремительный рост показателей Кирилла Буданова, который после назначения на должность руководителя Офиса Президента 2 января 2026 фактически догнал по уровню доверия бывшего Главкома Валерия Залужного.                            



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

