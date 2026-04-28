В сети сравнили Залужного и Арестовича: кто кого превзошел

В социальных сетях активно обсуждают видеоролики с участием бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и блоггера Алексея Арестовича. Оба деятеля на видео одно время делились неожиданными фактами о своей многогранности.

В первой части видеоролика Валерий Залужный ошеломил зрителей заявлением о своем огромном багаже знаний и разноплановом жизненном опыте. По его словам, он не ограничивается только военным делом.

"Я практикующий хирург, юрист, машиностроитель с шестью образованиями, сейчас продолжаю изучать математику", — процитировали слова экс-главнокомандующего в сети.

Зрители активно обсуждают столь поразительное изменение квалификаций и широту интересов генерала.

Во второй части видеоролика в аналогичном стиле выступил Алексей Арестович. Блогер и политический деятель также подробно рассказал о своих многочисленных достижениях и сферах, в которых он успел себя реализовать.

Видео вызвало волну шуток, мемов и сравнений в комментариях, ведь пользователи пытаются определить, чей список навыков оказался более поразительным и неожиданным.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мартовский опрос центра SOCIS зафиксировал существенные изменения в политических симпатиях украинцев. Главной сенсацией стал стремительный рост показателей Кирилла Буданова, который после назначения на должность руководителя Офиса Президента 2 января 2026 фактически догнал по уровню доверия бывшего Главкома Валерия Залужного.