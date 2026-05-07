Залужний закликав Україну до радикально нової мобілізації

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині Надзвичайний і Повноважний посол України у Великій Британії і Північній Ірландії Валерій Залужний заявив, що Україна більше не може воювати за принципами Першої та Другої світових воєн. У своїй колонці для УП він попередив: сучасна війна кардинально змінилася, а стара модель мобілізації лише збільшує втрати та виснажує суспільство.

За словами Залужного, ключовою особливістю нинішньої війни стала повна "прозорість поля бою" через масове використання дронів і роботизованих систем. Саме це фактично зруйнувало класичні підходи до ведення бойових дій.

Він наголосив, що танки та артилерія поступово втрачають роль головної сили на фронті, а війна дедалі більше перетворюється на протистояння безпілотників, штучного інтелекту та технологій.

Ексголовком визнав, що Росія зробила ставку на виснаження України через великі втрати, намагаючись нав’язати Києву капітуляцію не лише військовим тиском, а й через інформаційні кампанії проти мобілізації.

На цьому тлі, за словами Залужного, українське суспільство дедалі гостріше реагує на методи комплектування армії.

Водночас він наголосив: масова демобілізація під час війни є нереалістичною, а саму систему мобілізації необхідно повністю реформувати.

На його думку, Україна має перейти до так званої "розумної мобілізації" — моделі, де ключову роль відіграватимуть технології, чіткі терміни служби, професійна підготовка та нові принципи ротації.

Валерій Залужний також запропонував частково передавати окремі функції приватним структурам і створювати нову оборонну систему за ізраїльським зразком – із постійною готовністю суспільства до тривалої війни.

Окремо він попередив: без масштабної реформи армії, військової підготовки та оборонної промисловості Україна ризикує залишитися заручником застарілої системи, яка не відповідає реаліям війни майбутнього.

