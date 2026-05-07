Залужный призвал Украину к радикально новой мобилизации
commentss НОВОСТИ Все новости

Залужный призвал Украину к радикально новой мобилизации

Эксголовком заявил, что война людей закончилась – будущее за дронами, работами и «умной мобилизацией»

7 мая 2026, 13:03
Кравцев Сергей

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Великобритании и Северной Ирландии Валерий Залужный заявил, что Украина больше не может воевать по принципам Первой и Второй мировых войн. В своей колонке для УП он предупредил: современная война кардинально изменилась, а старая модель мобилизации только увеличивает потери и истощает общество.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

По словам Залужного, ключевой особенностью нынешней войны стала полная "прозрачность поля боя" из-за массового использования дронов и роботизированных систем. Это фактически разрушило классические подходы к ведению боевых действий.

Он подчеркнул, что танки и артиллерия постепенно теряют роль главной силы на фронте, а война все больше превращается в противостояние беспилотников, искусственного интеллекта и технологий.

Эксголовком признал, что Россия сделала ставку на истощение Украины из-за больших потерь, пытаясь навязать Киеву капитуляцию не только военным давлением, но и информационными кампаниями против мобилизации.

На этом фоне, по словам Залужного, украинское общество все острее реагирует на методы комплектования армии.

В то же время он подчеркнул: массовая демобилизация во время войны нереалистичная, а саму систему мобилизации необходимо полностью реформировать.

По его мнению, Украина должна перейти к так называемой "умной мобилизации" — модели, где ключевую роль будут играть технологии, четкие сроки службы, профессиональная подготовка и новые принципы ротации.

Валерий Залужный также предложил частично передавать отдельные функции частным структурам и создавать новую оборонную систему по израильскому образцу с постоянной готовностью общества к длительной войне.

Отдельно он предупредил: без масштабной реформы армии, военной подготовки и оборонной промышленности, Украина рискует остаться заложником устаревшей системы, не отвечающей реалиям войны будущего.

Читайте на портале "Комментарии" — мобилизационный возраст не будут трогать: в Раде назвали единый сценарий перемен.




Источник: https://www.pravda.com.ua/columns/2026/05/07/8033567/
