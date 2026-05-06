Мобілізаційний вік не чіпатимуть: у Раді назвали єдиний сценарій змін

У Верховній Раді наразі відсутня політична воля для зниження мобілізаційного віку, і це питання не стоїть на порядку денному. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко, підкресливши, що такі рішення можливі лише у разі різкого загострення ситуації.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

За його словами, єдиним фактором, який може змусити владу повернутися до цієї теми, є масштабна мобілізація в Росії або суттєве погіршення ситуації на фронті. Наразі ж Україна обирає іншу стратегію.

Руслан Горбенко наголосив, що сучасна війна дедалі більше залежить не від кількості особового складу, а від технологічної переваги. Йдеться про активне використання безпілотників, наземних роботизованих комплексів і підготовку спеціалістів, здатних ефективно ними керувати.

За словами депутата, армія потребує не просто нових мобілізованих, а фахівців із сучасними навичками – операторів дронів, інженерів та технічних спеціалістів. Саме такі кадри здатні забезпечити перевагу на полі бою без пропорційного збільшення людських ресурсів.

Парламентар підкреслив, що розвиток технологій дозволяє виконувати бойові завдання дистанційно, зменшуючи ризики для військових. У цьому контексті ключовим викликом стає не мобілізація як така, а якісна підготовка та переоснащення армії відповідно до нових реалій війни.

