Мобилизационный возраст не будут трогать: в Раде назвали единый сценарий перемен

В Верховной Раде отсутствует политическая воля для снижения мобилизационного возраста, и этот вопрос не стоит в повестке дня. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко, подчеркнув, что такие решения возможны только в случае резкого обострения ситуации.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

По его словам, единственным фактором, который может заставить власть вернуться к этой теме, является масштабная мобилизация в России или существенное ухудшение ситуации на фронте. Сейчас Украина выбирает другую стратегию.

Руслан Горбенко подчеркнул, что современная война все больше зависит не от количества личного состава, а от технологического превосходства. Речь идет об активном использовании беспилотников, наземных роботизированных комплексов и подготовке специалистов, способных эффективно ими управлять.

По словам депутата, армия нуждается не просто в новых мобилизованных, а в специалистах с современными навыками – операторов дронов, инженеров и технических специалистов. Именно такие кадры способны обеспечить преимущество в поле боя без пропорционального увеличения человеческих ресурсов.

Парламентарий подчеркнул, что развитие технологий позволяет выполнять боевые задачи дистанционно, уменьшая риски для военных. В этом контексте ключевым вызовом становится не мобилизация сама по себе, а качественная подготовка и переоснащение армии в соответствии с новыми реалиями войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — "Платная отсрочка от мобилизации": что на самом деле рассматривают в Раде и каким должно быть бронирование.

Также издание "Комментарии" сообщало — во власти готовят жесткую чистку предприятий с бронированием: кого отправят на фронт.



