“Платна відстрочка від мобілізації”: що насправді розглядають в Раді та яким має бути бронювання

Народний депутат Сергій Нагорняк припустив, що в Україні можна запровадити економічне бронювання — військовозобов'язані щомісяця платитимуть певну суму, щоб не бути мобілізованими і вільно пересуватися країною. Ці кошти, за його словами, отримуватимуть ті, хто готовий воювати.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Ірина Фріз ексклюзивно порталу “Коментарі” пояснила, що це припущення нардепа. Жодних конкретних пропозицій від МО станом на зараз не має, уточнила політик.

Ірина Фріз розповіла, чому так зване економічне бронювання — не краща ідея, і як вирішити проблеми мобілізації в Україні. Вона зауважила, що влада сьогодні намагається вирішити бюджетну проблему через мобілізаційну політику. Це, за її словами, помилка.

“Не можна перетворювати мобілізацію на фіскальний інструмент. Держава має шукати гроші через боротьбу з корупцією, ефективне використання бюджету, справедливе оподаткування надприбутків, детінізацію економіки, а не через фактичне створення “платної відстрочки” для частини громадян. Формат “хто платить більше — той не воює” є неправильним. Він створює підстави говорити, що війна — для бідних. Це небезпечно не лише юридично, а й морально: така модель руйнує довіру до держави, мобілізації та самої ідеї бронювання”, — пояснила народна депутатка.

Натомість вказала на інші формати, зокрема, — не платоспроможність людини, а незамінність її функції, критична потреба її спеціалізації/фаху для стійкості держави. Тобто, пояснила Ірина Фріз, бронювання має бути не “за гроші”, а за критеріями — наприклад: оборонне виробництво, енергетика, медицина, транспорт, агросектор, участь у державних оборонних замовленнях.

“Але навіть в цих умовах все має бути чітко регламентовано, прозоро і зрозуміло для всіх, з регулярним аудитом. Я впевнена, що економічний внесок може бути одним із критеріїв критичності підприємства, але не індульгенцією від мобілізації”, — зауважила народна депутатка.

Щодо вирішення проблем з мобілізацією, Ірина Фріз наголосила, що влада має припинити говорити з громадянами виключно мовою примусу.

“Держава, яка захищається, повинна бути сильною, але не свавільною. Мобілізація має бути не каральною кампанією, а організованою, справедливою і зрозумілою системою оборони країни.У разі якщо ми втратимо довіру всередині країни, це буде подарунок ворогу. Завдання відповідальної влади — не ламати людей, а мобілізувати так, щоб суспільство розуміло й підтримувало дії влади, а це можливо лише коли держава діє чесно, законно і справедливо”, — підсумувала народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про мобілізаційні ресурси.