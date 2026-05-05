"Платная отсрочка от мобилизации": что на самом деле рассматривают в Раде и каким должно быть бронирование

Народный депутат Сергей Нагорняк предположил, что в Украине можно ввести экономическое бронирование — военнообязанные будут ежемесячно платить определенную сумму, чтобы не быть мобилизованными и свободно передвигаться по стране. Эти средства, по его словам, будут получать готовые воевать.

Народная депутат Ирина Фриз эксклюзивно порталу "Комментарии" объяснила, что это предположение нардепа. Никаких конкретных предложений от МО по состоянию на данный момент нет, уточнила политик.

Ирина Фриз рассказала, почему так называемое экономическое бронирование – не лучшая идея, и как решить проблемы мобилизации в Украине. Она отметила, что власти сегодня пытаются решить бюджетную проблему через мобилизационную политику. Это, по ее словам, ошибка.

"Нельзя превращать мобилизацию в фискальный инструмент. Государство должно искать деньги через борьбу с коррупцией, эффективное использование бюджета, справедливое налогообложение сверхприбылей, детенизацию экономики, а не через фактическое создание "платной отсрочки" для части граждан. Формат "кто платит больше — тот не воюет" является неправильным. Он создает основания говорить, что война – для бедных. Это небезопасно не только юридически, но и морально: такая модель разрушает доверие к государству, мобилизации и самой идее бронирования”, — пояснила народная депутат.

При этом указала на другие форматы, в частности, — не платежеспособность человека, а незаменимость его функции, критическая потребность его специализации/профессии для устойчивости государства. То есть, пояснила Ирина Фриз, бронирование должно быть не за деньги, а по критериям — например: оборонное производство, энергетика, медицина, транспорт, агросектор, участие в государственных оборонных заказах.

"Но даже в этих условиях все должно быть четко регламентировано, прозрачно и понятно для всех с регулярным аудитом. Я уверена, что экономический вклад может быть одним из критериев критичности предприятия, но не индульгенцией от мобилизации", — отметила народная депутат.

Что касается решения проблем с мобилизацией, Ирина Фриз подчеркнула, что власти должны прекратить говорить с гражданами исключительно на языке принуждения.

"Государство, которое защищается, должно быть сильным, но не произвольным. Мобилизация должна быть не карательной кампанией, а организованной, справедливой и понятной системой обороны страны. В случае если мы потеряем доверие внутри страны, это будет подарок врагу. Задача ответственной власти — не ломать людей, а мобилизовать так, чтобы общество понимало и поддерживало действия власти, а это возможно только когда государство действует честно, законно и справедливо”, — подытожила народная депутат.

