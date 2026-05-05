"Платная отсрочка от мобилизации": что на самом деле рассматривают в Раде и каким должно быть бронирование

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Народный депутат Сергей Нагорняк предположил, что в Украине можно ввести экономическое бронирование — военнообязанные будут ежемесячно платить определенную сумму, чтобы не быть мобилизованными и свободно передвигаться по стране. Эти средства, по его словам, будут получать готовые воевать.
Мобилизация. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Ирина Фриз эксклюзивно порталу "Комментарии" объяснила, что это предположение нардепа. Никаких конкретных предложений от МО по состоянию на данный момент нет, уточнила политик.
Ирина Фриз рассказала, почему так называемое экономическое бронирование – не лучшая идея, и как решить проблемы мобилизации в Украине. Она отметила, что власти сегодня пытаются решить бюджетную проблему через мобилизационную политику. Это, по ее словам, ошибка.
При этом указала на другие форматы, в частности, — не платежеспособность человека, а незаменимость его функции, критическая потребность его специализации/профессии для устойчивости государства. То есть, пояснила Ирина Фриз, бронирование должно быть не за деньги, а по критериям — например: оборонное производство, энергетика, медицина, транспорт, агросектор, участие в государственных оборонных заказах.
Что касается решения проблем с мобилизацией, Ирина Фриз подчеркнула, что власти должны прекратить говорить с гражданами исключительно на языке принуждения.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о мобилизационных ресурсах.