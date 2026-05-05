Мобілізація по-новому: хочуть скасувати відстрочки та ввести плату за бронювання

У Верховній Раді пропонують зміну підходів до мобілізації та відстрочок від служби. Народний депутат Сергій Нагорняк запропонував скасувати більшість довідок про інвалідність і запровадити механізм "економічного бронювання", коли можна сплатити певну суму за відстрочку.

У Раді запропонували скасувати відстрочки та платити за бронювання

Сергій Нагорняк в інтерв’ю "Телеграфу" заявив, що нинішня система мобілізації та відстрочок потребує перегляду через численні зловживання. Народний депутат від "Слуги народу" вважає, що значна частина довідок могла бути отримана незаконно, тому пропонує "обнулити" їх із винятком для військових, які отримали інвалідність унаслідок бойових дій після 2014 року.

"Ні для кого не секрет, що 98% цих довідок — куплені. Ліквідувати ці довідки про інвалідність, і держава повинна запропонувати їм економічне бронювання. Розраховувати, що після того, як у них ліквідують довідки, вони підуть до ЗСУ… Вважаю, що не підуть. Вони куплять довідку заново", — стверджує Нагорняк.

Нардеп пропонує замість неформальних схем створити офіційний механізм економічного бронювання за яким громадяни, які хочуть отримати відстрочку, зможуть сплачувати кошти до спеціального державного фонду. Ці ресурси підуть на фінансування мотиваційних програм для добровольців.

"Ті, хто бажає отримати офіційну відстрочку від служби в ЗСУ, платять за це. Але платять "у білу". І спокійно пересуваються Україною та виїжджають за її межі. А ті, хто такої можливості не має, але має бажання йти захищати країну, повинні мати хорошу мотивацію від держави", — пояснює нардеп можливу схему економічного бронювання.

