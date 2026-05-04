Заброньованим слід приготуватися: усю бронь від мобілізації перевірять - що відомо
НОВИНИ

Заброньованим слід приготуватися: усю бронь від мобілізації перевірять - що відомо

Рада планує перевірити всі бронювання та створити новий орган контролю.

4 травня 2026, 13:55
Slava Kot

В Україні можуть провести масштабну перевірку всіх бронювань від мобілізації. Як пояснив народний депутат Юрій Здебський, ініціатива обговорюється в межах реформування системи, яка має забезпечити баланс між потребами армії та функціонуванням економіки.

Бронювання від мобілізації хочуть перевірити. Фото з відкритих джерел

Нардеп від "Слуги народу" Юрій Здебський в коментарі "Телеграфу" розповів, що перевірки бронювань від мобілізації можуть охопити не лише підприємства, а й відстрочки для студентів, оскільки нинішня система викликає чимало запитань.

"Звичайно, треба переглянути бронювання. Наразі на цій темі багато спекуляцій, але є й питання до відстрочок. У нас студентами стають в 50 і в 40 років", — сказав Здебський.

Політик визнав, що частина бронювань може бути необґрунтованою. За його словами, є випадки, коли статус отримують ті, хто фактично не виконує критично важливої роботи. Крім того, нардеп зауважив, що існують також підприємства з недобором людей, без яких неможливе стабільне функціонування держави в умовах війни.

"Це досить важка розмова. Але треба думати та змінювати підходи, створювати чіткі правила. Відстежувати бронювання та відстрочки, а для цього треба створити відповідний контрольний орган", — зауважив Здебський.

Окрему увагу планують приділити аграрному сектору, критичній інфраструктурі та іншим сферам, які забезпечують життєдіяльність країни. За словами Здебського, бронювання має залишатися інструментом підтримки економіки, а не способом уникнення служби.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, де плануються рейди ТЦК. Чому заброньованим "качкам" слід приготуватися.

Також "Коментарі" писали, що в Україні розглядають можливість скасувати бронювань від мобілізації.



Джерело: https://telegraf.ua/ukr/ukrayina/5939218-vse-bronirovaniya-proveryat-v-rade-khotyat-sozdat-spetsialnyy-organ
