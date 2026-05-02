Заброньованим "качкам" приготуватися: де плануються рейди ТЦК

В Україні можуть розпочатись перевірки у тренажерних залах – представники територіальних центрів комплектування планують з'ясувати, на яких підставах частина відвідувачів отримала відстрочки від мобілізації. Про це заявив голова Антикорупційної ради при Міноборони Юрій Гудименко.

Рейди ТЦК. Фото: із відкритих джерел

За його словами, ситуація з мобілізацією має стати "зрозумілою, чіткою та прозорою" для суспільства. Він звернув увагу на контраст між переповненими спортивними залами та регулярними скандалами навколо дій ТЦК.

Гудименко зазначив, що викликає питання велика кількість чоловіків призовного віку, які, за його словами, можуть мати броню від мобілізації, але при цьому не перебувають на робочих місцях. Це, на його думку, підриває довіру до самої системи.

На цьому тлі в суспільстві точаться дискусії про методи роботи ТЦК. З одного боку – звучить критика за можливі перевищення повноважень, з іншого – зростає запит на справедливість та рівні правила для всіх.

У Міноборони наголошують, що завдання перевірок – не тиск, а наведення порядку та усунення зловживань. Йдеться про те, щоб унеможливити випадки незаконного отримання відстрочок і зробити процес мобілізації більш прозорим.

Експерти зазначають, що подібні ініціативи можуть посилити громадський контроль та знизити рівень недовіри, проте багато залежатиме від того, як саме проводитимуться рейди і чи не призведуть вони до нових конфліктів.

Таким чином, перевірки у спортзалах можуть стати частиною ширшої кампанії щодо перегляду принципів мобілізації та боротьби з корупційними схемами.

Читайте також на порталі "Коментарі" – в Україні розглядають можливість скасування бронювань: у Раді зробили заяву.



