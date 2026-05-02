Забронированным "качкам" приготовиться: где планируются рейды ТЦК

В Украине могут начаться проверки в тренажерных залах – представители территориальных центров комплектования планируют выяснить, на каких основаниях часть посетителей получила отсрочки от мобилизации. Об этом заявил глава Антикоррупционного совета при Минобороны Юрий Гудименко.

По его словам, ситуация с мобилизацией должна стать "понятной, четкой и прозрачной" для общества. Он обратил внимание на контраст между переполненными спортивными залами и регулярными скандалами вокруг действий ТЦК.

Гудименко отметил, что вызывает вопросы большое количество мужчин призывного возраста, которые, по его словам, могут иметь бронь от мобилизации, но при этом не находятся на рабочих местах. Это, по его мнению, подрывает доверие к самой системе.

На этом фоне в обществе продолжаются дискуссии о методах работы ТЦК. С одной стороны – звучит критика за возможные превышения полномочий, с другой – растет запрос на справедливость и равные правила для всех.

В Минобороны подчеркивают, что задача проверок – не давление, а наведение порядка и устранение злоупотреблений. Речь идет о том, чтобы исключить случаи незаконного получения отсрочек и сделать процесс мобилизации более прозрачным.

Эксперты отмечают, что подобные инициативы могут усилить общественный контроль и снизить уровень недоверия, однако многое будет зависеть от того, как именно будут проводиться рейды и не приведут ли они к новым конфликтам.

Таким образом, проверки в спортзалах могут стать частью более широкой кампании по пересмотру принципов мобилизации и борьбе с коррупционными схемами.

