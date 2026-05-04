Забронированным следует приготовиться: все бронь от мобилизации проверят – что известно
Забронированным следует приготовиться: все бронь от мобилизации проверят – что известно

Совет намерен проверить все бронирования и создать новый орган контроля.

4 мая 2026, 13:55
Slava Kot

В Украине может быть проведена масштабная проверка всех бронирований от мобилизации. Как пояснил народный депутат Юрий Здебский, инициатива обсуждается в рамках реформирования системы, обеспечивающей баланс между потребностями армии и функционированием экономики.

Бронирование от мобилизации хотят проверить. Фото из открытых источников

Нардеп от "Слуги народа" Юрий Здебский в комментарии "Телеграфу" рассказал, что проверки бронирования от мобилизации могут охватить не только предприятия, но и отсрочки для студентов, поскольку нынешняя система вызывает немало вопросов.

"Конечно, нужно пересмотреть бронирование. Пока на этой теме много спекуляций, но есть и вопросы к отсрочкам. У нас студентами становятся в 50 и в 40 лет", — сказал Здебский.

Политик признал, что часть бронирований может быть необоснованной. По его словам, есть случаи, когда статус получают те, кто фактически не выполняет критически важную работу. Кроме того, нардеп отметил, что существуют также предприятия с недобором людей, без которых невозможно стабильное функционирование государства в условиях войны.

"Это довольно трудный разговор. Но надо думать и менять подходы, создавать четкие правила. Отслеживать бронирование и отсрочки, а для этого нужно создать соответствующий контрольный орган", — отметил Здебский.

Отдельное внимание планируется уделить аграрному сектору, критической инфраструктуре и другим сферам, обеспечивающим жизнедеятельность страны. По словам Здебского, бронирование должно оставаться инструментом поддержки экономики, а не способом избегания службы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, где планируются рейды ТЦК. Почему забронированным "качкам" следует приготовиться.

Также "Комментарии" писали, что в Украине рассматривают возможность отмены бронирования от мобилизации.



Источник: https://telegraf.ua/ukr/ukrayina/5939218-vse-bronirovaniya-proveryat-v-rade-khotyat-sozdat-spetsialnyy-organ
