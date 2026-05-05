Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Мобилизация по-новому: хотят отменить отсрочки и ввести плату за бронирование
Мобилизация по-новому: хотят отменить отсрочки и ввести плату за бронирование

В Раде предложили обнулить справки об инвалидности и ввести экономическое бронирование.

5 мая 2026, 10:15
Автор:
Slava Kot

В Верховной Раде предлагают изменение подходов к мобилизации и отсрочкам от службы. Народный депутат Сергей Нагорняк предложил отменить большинство справок об инвалидности и ввести механизм "экономического бронирования", когда можно оплатить определенную сумму за отсрочку.

Сергей Нагорняк в интервью "Телеграфу" заявил, что нынешняя система мобилизации и отсрочок нуждается в пересмотре из-за многочисленных злоупотреблений. Народный депутат от "Слуги народа" считает, что значительная часть справок могла быть получена незаконно, поэтому предлагает "обнулить" их с исключением для военных, получивших инвалидность в результате боевых действий после 2014 года.

"Ни для кого не секрет, что 98% этих справок – куплены. Ликвидировать эти справки об инвалидности, и государство должно предложить им экономическое бронирование. Рассчитывать, что после того, как у них ликвидируют справки, они пойдут в ВСУ… Считаю, что не пойдут. Они купят справку заново", — утверждает Нагорняк.

Нардеп предлагает вместо неформальных схем создать официальный механизм экономического бронирования, по которому граждане, желающие получить отсрочку, смогут платить средства в специальный государственный фонд. Эти ресурсы пойдут на финансирование мотивационных программ добровольцев.

"Те, кто желает получить официальную отсрочку от службы в ВСУ, платят за это. Но платят "в белую". И спокойно передвигаются по Украине и уезжают за ее пределы. А те, кто такой возможности не имеет, но имеет желание идти защищать страну, должны иметь хорошую мотивацию от государства", — объясняет нардеп возможную схему экономического бронирования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что забронированным следует приготовиться: всю бронь от мобилизации проверят.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский анонсировал масштабную реформу ВСУ: новые зарплаты и демобилизация.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://telegraf.ua/ukr/ukrayina/5939265-zsu-ne-vistachae-cholovikiv-usi-dovidki-pro-invalidnist-treba-obnuliti-v-radi-rozpovili-yak-mozhna-vryatuvati-mobilizatsiyu
