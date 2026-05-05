Мобилизация по-новому: хотят отменить отсрочки и ввести плату за бронирование

Slava Kot
В Верховной Раде предлагают изменение подходов к мобилизации и отсрочкам от службы. Народный депутат Сергей Нагорняк предложил отменить большинство справок об инвалидности и ввести механизм "экономического бронирования", когда можно оплатить определенную сумму за отсрочку.
В Раде предложили отменить отсрочки и платить за бронирование
Сергей Нагорняк в интервью "Телеграфу" заявил, что нынешняя система мобилизации и отсрочок нуждается в пересмотре из-за многочисленных злоупотреблений. Народный депутат от "Слуги народа" считает, что значительная часть справок могла быть получена незаконно, поэтому предлагает "обнулить" их с исключением для военных, получивших инвалидность в результате боевых действий после 2014 года.
Нардеп предлагает вместо неформальных схем создать официальный механизм экономического бронирования, по которому граждане, желающие получить отсрочку, смогут платить средства в специальный государственный фонд. Эти ресурсы пойдут на финансирование мотивационных программ добровольцев.
