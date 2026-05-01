В Раді знайшли великі мобілізаційні ресурси: кому можуть скасувати бронь

В українському суспільстві назрів запит на справедливу мобілізацію — почастішали випадки нападів на військовослужбовців ТЦК, а проблеми з бусифікацією вже визнають у владних кабінетах. Заговорили про кардинальні зміни.

Народний депутат Руслан Горбенко в ефірі на Youtube-каналі “Суперпозиція” зазначив, що готується дійсно відчутна реформа мобілізації. За його словами, потрібно робити аудит і Національної поліції, і Збройних сил України Національної гвардії і Служби безпеки, і прикордонників.

“Одних прикордонників 90 000. Давайте зробимо аудит, хто чим займається. І дуже важливо чиновники, які теж заброньовані. Я постійно наводжу приклад, що в тимчасово окупованій Луганській області (99,9% — окуповано) рахується приблизно до 5 000 чиновників, які заброньовані. Це державні, військові адміністрації, обласні, місцеві, комунальні підприємства. І вони там отримують гроші. Ми не розуміємо, що вони роблять, де вони знаходяться і яка їх ефективність у відсічі збройної агресії Росії”, — пояснив політик.

За його словами, у суспільства є запит на справедливість.

Народний депутат Разумков заявив, що ТЦК перекривають дороги незаконно якщо в них немає відповідного рішення місцевої влади. Повідомив, що сьогодні під час години запитань до уряду порушив питання, яке хвилює тисячі людей: на якій підставі ТЦК перекривають дороги і зупиняють транспорт.