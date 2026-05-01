Головна Новини Суспільство Війна з Росією В Раді знайшли великі мобілізаційні ресурси: кому можуть скасувати бронь
commentss НОВИНИ Всі новини

В Раді знайшли великі мобілізаційні ресурси: кому можуть скасувати бронь

Народний депутат Горбенко розповів про очікувані зміни в мобілізації

1 травня 2026, 21:32
Кречмаровская Наталия

В українському суспільстві назрів запит на справедливу мобілізацію — почастішали випадки нападів на військовослужбовців ТЦК, а проблеми з бусифікацією вже визнають у владних кабінетах. Заговорили про кардинальні зміни. 

В Раді знайшли великі мобілізаційні ресурси: кому можуть скасувати бронь

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Руслан Горбенко в ефірі на Youtube-каналі “Суперпозиція” зазначив, що готується дійсно відчутна реформа мобілізації. За його словами, потрібно робити аудит і Національної поліції, і Збройних сил України Національної гвардії і Служби безпеки, і прикордонників. 

“Одних прикордонників 90 000. Давайте зробимо аудит, хто чим займається. І дуже важливо чиновники, які теж заброньовані. Я постійно наводжу приклад, що в тимчасово окупованій Луганській області (99,9% — окуповано) рахується приблизно до 5 000 чиновників, які заброньовані. Це державні, військові адміністрації, обласні, місцеві, комунальні підприємства. І вони там отримують гроші. Ми не розуміємо, що вони роблять, де вони знаходяться і яка їх ефективність у відсічі збройної агресії Росії”, — пояснив політик. 

За його словами, у суспільства є запит на справедливість. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що військові ТЦК проводять мобілізаційні заходи в різних місцях — нерідко можна побачити, як перекривають дороги та перевіряють автомобілі. Військові терцентрів пояснюють, що діють в рамках закону, одна в Раді зазначають, що можуть бути і порушення. 

Народний депутат Разумков заявив, що ТЦК перекривають дороги незаконно якщо в них немає відповідного рішення місцевої влади. Повідомив, що сьогодні під час години запитань до уряду порушив питання, яке хвилює тисячі людей: на якій підставі ТЦК перекривають дороги і зупиняють транспорт.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=MsgsDxVb0zw
