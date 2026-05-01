В Раді знайшли великі мобілізаційні ресурси: кому можуть скасувати бронь

Кречмаровская Наталия
В українському суспільстві назрів запит на справедливу мобілізацію — почастішали випадки нападів на військовослужбовців ТЦК, а проблеми з бусифікацією вже визнають у владних кабінетах. Заговорили про кардинальні зміни.
Мобілізація. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Руслан Горбенко в ефірі на Youtube-каналі “Суперпозиція” зазначив, що готується дійсно відчутна реформа мобілізації. За його словами, потрібно робити аудит і Національної поліції, і Збройних сил України Національної гвардії і Служби безпеки, і прикордонників.
За його словами, у суспільства є запит на справедливість.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що військові ТЦК проводять мобілізаційні заходи в різних місцях — нерідко можна побачити, як перекривають дороги та перевіряють автомобілі. Військові терцентрів пояснюють, що діють в рамках закону, одна в Раді зазначають, що можуть бути і порушення.
Народний депутат Разумков заявив, що ТЦК перекривають дороги незаконно якщо в них немає відповідного рішення місцевої влади. Повідомив, що сьогодні під час години запитань до уряду порушив питання, яке хвилює тисячі людей: на якій підставі ТЦК перекривають дороги і зупиняють транспорт.