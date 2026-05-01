В Раде нашли большие мобилизационные ресурсы: кому могут отменить бронь

В украинском обществе назрел запрос на справедливую мобилизацию – участились случаи нападений на военнослужащих ТЦК, а проблемы с бусификацией уже признают во властных кабинетах. Заговорили о кардинальных переменах.

Народный депутат Руслан Горбенко в эфире на Youtube-канале "Суперпозиция" отметил, что готовится действительно ощутимая реформа мобилизации. По его словам, нужно проводить аудит и Национальной полиции, и Вооруженных сил Украины Национальной гвардии и Службы безопасности, и пограничников.

"Одних пограничников 90 000. Давайте сделаем аудит, кто чем занимается. И очень важно чиновники, которые тоже забронированы. Я постоянно привожу пример, что во временно оккупированной Луганской области (99,9% — оккупировано) считается примерно до 5 000 забронированных чиновников. Это государственные, военные администрации, областные, местные, коммунальные предприятия. И они там получают деньги. Мы не понимаем, что они делают, где они находятся и какова их эффективность в отражении вооруженной агрессии России", – пояснил политик.

По его словам, у общества есть запрос на справедливость.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военные ТЦК проводят мобилизационные мероприятия в разных местах — нередко можно увидеть, как перекрывают дороги и проверяют автомобили. Военные терцентры объясняют, что действуют в рамках закона, одна в Раде отмечают, что могут быть и нарушения.

Народный депутат Разумков заявил, что ТЦК перекрывают дороги незаконно, если у них нет соответствующего решения местных властей. Сообщил, что сегодня во время часа вопросов к правительству поднял волнующий тысячи людей вопрос: на каком основании ТЦК перекрывают дороги и останавливают транспорт.