В Раде нашли большие мобилизационные ресурсы: кому могут отменить бронь

Кречмаровская Наталия
В украинском обществе назрел запрос на справедливую мобилизацию – участились случаи нападений на военнослужащих ТЦК, а проблемы с бусификацией уже признают во властных кабинетах. Заговорили о кардинальных переменах.
Мобилизация. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Руслан Горбенко в эфире на Youtube-канале "Суперпозиция" отметил, что готовится действительно ощутимая реформа мобилизации. По его словам, нужно проводить аудит и Национальной полиции, и Вооруженных сил Украины Национальной гвардии и Службы безопасности, и пограничников.
По его словам, у общества есть запрос на справедливость.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что военные ТЦК проводят мобилизационные мероприятия в разных местах — нередко можно увидеть, как перекрывают дороги и проверяют автомобили. Военные терцентры объясняют, что действуют в рамках закона, одна в Раде отмечают, что могут быть и нарушения.
Народный депутат Разумков заявил, что ТЦК перекрывают дороги незаконно, если у них нет соответствующего решения местных властей. Сообщил, что сегодня во время часа вопросов к правительству поднял волнующий тысячи людей вопрос: на каком основании ТЦК перекрывают дороги и останавливают транспорт.