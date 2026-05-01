Головна Новини Суспільство права людини У Раді хапаються за голову: беззаконня ТЦК переходить всі межі
У Раді хапаються за голову: беззаконня ТЦК переходить всі межі

Народний депутат Разумков розповів, у яких випадках перекриття доріг військовими ТЦК є незаконним

1 травня 2026, 15:21
Кречмаровская Наталия

Військові ТЦК проводять мобілізаційні заходи в різних місцях — нерідко можна побачити, як перекривають дороги та перевіряють автомобілі. Військові терцентрів пояснюють, що діють в рамках закону, одна в Раді зазначають, що можуть бути і порушення. 

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Разумков заявив, що ТЦК перекривають дороги незаконно якщо в них немає відповідного рішення місцевої влади. Повідомив, що сьогодні під час години запитань до уряду порушив питання, яке хвилює тисячі людей: на якій підставі ТЦК перекривають дороги і зупиняють транспорт.

“Адже те, що ми бачимо сьогодні – це не поодинокі випадки, а системна практика по всій країні. Двічі заступник міністра оборони не відповідав конкретно. І лише з третього разу він визнав: якщо у представників груп оповіщення не мають на руках відповідного рішення місцевої ради оборони — перекриття доріг є незаконним! Це ключове. У більшості випадків цих документів немає!”, — повідомив політик.

І це, за словами політика, не всі порушення — до цього часу не кожен представник ТЦК забезпечені бодікамерами. Деякі, зазначив політик, їх просто вимикають. Представники ТЦК продовжують ходити у балаклавах, зауважив нардеп. 

“Тому і далі масово з’являються історії про перевищення повноважень, застосування сили і порушення прав людей. Навіть в умовах війни закон не скасовується! Бо якщо держава вимагає від громадян жити за правилами – вона теж зобов’язана їх виконувати. Бо інакше це вже не про порядок, а про безкарність!”, — підсумував нардеп.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що військові терцентру в Харкові били та катували чоловіків.




Джерело: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4808
