У Раді хапаються за голову: беззаконня ТЦК переходить всі межі

Кречмаровская Наталия
Військові ТЦК проводять мобілізаційні заходи в різних місцях — нерідко можна побачити, як перекривають дороги та перевіряють автомобілі. Військові терцентрів пояснюють, що діють в рамках закону, одна в Раді зазначають, що можуть бути і порушення.
Народний депутат Разумков заявив, що ТЦК перекривають дороги незаконно якщо в них немає відповідного рішення місцевої влади. Повідомив, що сьогодні під час години запитань до уряду порушив питання, яке хвилює тисячі людей: на якій підставі ТЦК перекривають дороги і зупиняють транспорт.
І це, за словами політика, не всі порушення — до цього часу не кожен представник ТЦК забезпечені бодікамерами. Деякі, зазначив політик, їх просто вимикають. Представники ТЦК продовжують ходити у балаклавах, зауважив нардеп.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що військові терцентру в Харкові били та катували чоловіків.