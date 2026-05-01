В Раде хватаются за голову: беззаконие ТЦК переходит все границы

Кречмаровская Наталия
Военные ТЦК проводят мобилизационные мероприятия в разных местах – нередко можно увидеть, как перекрывают дороги и проверяют автомобили. Военные терцентров объясняют, что действуют в рамках закона, одна в Раде отмечают, что могут быть и нарушения.
ТЦК. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Разумков заявил, что ТЦК перекрывают дороги незаконно, если у них нет соответствующего решения местных властей. Сообщил, что сегодня во время часа вопросов к правительству поднял волнующий тысячи людей вопрос: на каком основании ТЦК перекрывают дороги и останавливают транспорт.
И это, по словам политика, не все нарушения – до сих пор не каждый представитель ТЦК снабжены бодикамерами. Некоторые, отметил политик, их просто отключают. Представители ТЦК продолжают ходить в балаклавах, заметил нардеп.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что военные терцентра в Харькове избивали и пытали мужчин.