В Раде хватаются за голову: беззаконие ТЦК переходит все границы

Военные ТЦК проводят мобилизационные мероприятия в разных местах – нередко можно увидеть, как перекрывают дороги и проверяют автомобили. Военные терцентров объясняют, что действуют в рамках закона, одна в Раде отмечают, что могут быть и нарушения.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Разумков заявил, что ТЦК перекрывают дороги незаконно, если у них нет соответствующего решения местных властей. Сообщил, что сегодня во время часа вопросов к правительству поднял волнующий тысячи людей вопрос: на каком основании ТЦК перекрывают дороги и останавливают транспорт.

"Ведь то, что мы видим сегодня — это не единичные случаи, а системная практика по всей стране. Дважды заместитель министра обороны не отвечал конкретно. И только с третьего раза он признал: если у представителей групп оповещения не имеют на руках соответствующего решения местного совета обороны — перекрытие дорог незаконно! Это ключевое. В большинстве случаев этих документов нет!”, – сообщил политик.

И это, по словам политика, не все нарушения – до сих пор не каждый представитель ТЦК снабжены бодикамерами. Некоторые, отметил политик, их просто отключают. Представители ТЦК продолжают ходить в балаклавах, заметил нардеп.

"Поэтому и дальше массово появляются истории о превышении полномочий, применении силы и нарушении прав людей. Даже в условиях войны закон не отменяется! Ведь если государство требует от граждан жить по правилам — оно тоже обязано их выполнять. Потому что иначе это уже не о порядке, а о безнаказанности!", — подытожил нардеп.

