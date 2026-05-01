logo

BTC/USD

77426

ETH/USD

2285.75

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека В Раде хватаются за голову: беззаконие ТЦК переходит все границы
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде хватаются за голову: беззаконие ТЦК переходит все границы

Народный депутат Разумков рассказал, в каких случаях перекрытие дорог военными ТЦК является незаконным

1 мая 2026, 15:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Военные ТЦК проводят мобилизационные мероприятия в разных местах – нередко можно увидеть, как перекрывают дороги и проверяют автомобили. Военные терцентров объясняют, что действуют в рамках закона, одна в Раде отмечают, что могут быть и нарушения.

В Раде хватаются за голову: беззаконие ТЦК переходит все границы

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Разумков заявил, что ТЦК перекрывают дороги незаконно, если у них нет соответствующего решения местных властей. Сообщил, что сегодня во время часа вопросов к правительству поднял волнующий тысячи людей вопрос: на каком основании ТЦК перекрывают дороги и останавливают транспорт.

"Ведь то, что мы видим сегодня — это не единичные случаи, а системная практика по всей стране. Дважды заместитель министра обороны не отвечал конкретно. И только с третьего раза он признал: если у представителей групп оповещения не имеют на руках соответствующего решения местного совета обороны — перекрытие дорог незаконно! Это ключевое. В большинстве случаев этих документов нет!”, – сообщил политик.

И это, по словам политика, не все нарушения – до сих пор не каждый представитель ТЦК снабжены бодикамерами. Некоторые, отметил политик, их просто отключают. Представители ТЦК продолжают ходить в балаклавах, заметил нардеп.

"Поэтому и дальше массово появляются истории о превышении полномочий, применении силы и нарушении прав людей. Даже в условиях войны закон не отменяется! Ведь если государство требует от граждан жить по правилам — оно тоже обязано их выполнять. Потому что иначе это уже не о порядке, а о безнаказанности!", — подытожил нардеп.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военные терцентра в Харькове избивали и пытали мужчин.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4808
Теги:

Новости

Все новости