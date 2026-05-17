Залужный сделал заявление о результате войны в Украине: что сказал о прогнозах
Залужный сделал заявление о результате войны в Украине: что сказал о прогнозах

Валерий Залужный заявил, что современная война кардинально изменилась, а прогнозировать ее окончание невозможно.

17 мая 2026, 09:35
Slava Kot

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что современная война кардинально изменила представление о боевых действиях, поэтому предусмотреть ее результаты сегодня практически невозможно. По его мнению, мир входит в период нестабильности, где старые модели безопасности больше не работают.

Залужный сделал заявление о результате войны в Украине: что сказал о прогнозах

Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Валерий Залужный выступил на международной конференции безопасности Lennart Meri Conference в Таллинне. Мероприятие объединило представителей разных стран, обсуждавших будущее глобальной безопасности на фоне новых войн и кризисов.

По его словам, война России против Украины продемонстрировала масштабные изменения в способах ведения боевых действий, а также отразилась на прогнозировании. Как следствие, Залужный считает, что предсказать результаты войны теперь невозможно.

"Я уже не раз говорил, что старый мировой порядок уже не действует. Масштабные изменения, которые произошли на фронте в Украине, абсолютно изменили парадигму способов ведения войны. Современная война уже другая, а потому предусмотреть ее результаты просто невозможно. Нужны новые глобальные решения, иначе существующие конфликты могут распространиться", — сказал Залужный.

Это не первое подобное заявление Залужного. Еще в марте он отмечал, что прогнозировать завершение войны России против Украины крайне сложно из-за большого количества факторов и быстрой трансформации военных технологий.

Источник: https://t.me/Zaluzhnui/1099
