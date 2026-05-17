Залужный сделал заявление о результате войны в Украине: что сказал о прогнозах

Slava Kot
Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что современная война кардинально изменила представление о боевых действиях, поэтому предусмотреть ее результаты сегодня практически невозможно. По его мнению, мир входит в период нестабильности, где старые модели безопасности больше не работают.
Валерий Залужный выступил на международной конференции безопасности Lennart Meri Conference в Таллинне. Мероприятие объединило представителей разных стран, обсуждавших будущее глобальной безопасности на фоне новых войн и кризисов.
По его словам, война России против Украины продемонстрировала масштабные изменения в способах ведения боевых действий, а также отразилась на прогнозировании. Как следствие, Залужный считает, что предсказать результаты войны теперь невозможно.
Это не первое подобное заявление Залужного. Еще в марте он отмечал, что прогнозировать завершение войны России против Украины крайне сложно из-за большого количества факторов и быстрой трансформации военных технологий.
