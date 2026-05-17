Захарова істерично відреагувала на масштабну атаку України по Москві

Речниця МЗС РФ Марія Захарова відреагувала на масштабну атаку дронів по Москві та Підмосков’ю та назвала удари "масовим терактом". Російська чиновниця також пов’язала нічну атаку з проведенням пісенного конкурсу Євробачення, заявивши, що Україна нібито діє "на гроші ЄС та під звуки пісень".

У коментарі російському агентству ТАРС Захарова заявила, що цілями атаки України були "мирні об’єкти", зокрема житлові будинки та цивільна інфраструктура. Вона також звинуватила Захід у підтримці України та вкотре використала риторику про "київський режим".

"Під звуки пісень "Євробачення" київський режим на гроші ЄС робить черговий масовий теракт. Об'єкти нападу були виключно мирними — люди, багатоквартирні та приватні будинки. Ці теракти, як і виступи, — злочинців Зеленського та Банкової, а також спонсора їхньої колективної західної меншини", — сказала Захарова не вказавши, що Росія постійно атаку цивільних під час атак по Україні.

У ніч проти 17 травня в різних районах Москви та Московської області лунали вибухи. Російські Telegram-канали повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони, пожежі та перебої в роботі кількох аеропортів. Під удар могли потрапити стратегічні об’єкти, серед яких Московський нафтопереробний завод та підприємства у Зеленограді.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що внаслідок атаки постраждали 12 людей. За його словами, пошкодження зафіксовані також у кількох житлових будинках. Водночас російське Міноборони назвало атаку "наймасштабнішою" у 2026 році та заявило про нібито знищення понад тисячі українських безпілотників.

