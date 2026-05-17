Масштабна атака по Москві: Зеленський вперше відреагував

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масштабну атаку безпілотників на Московський регіон у ніч проти 17 травня. За його словами, удари стали відповіддю на російські атаки по українських містах та затягування війни з боку Кремля.

У своєму зверненні Зеленський наголосив, що Україна продовжує розвивати власні далекобійні можливості й здатна завдавати ударів на значній відстані від державного кордону.

"Цілком справедливі наші відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах. Цього разу українські далекобійні санкції досягли Московського регіону, і ми чітко говоримо росіянам: їхня держава повинна закінчити свою війну", — сказав Зеленський.

Президент подякував СБУ та Силам оборони України за проведення операції, зазначивши, що йдеться про удари на відстані понад 500 кілометрів від українського кордону. За його словами, попри високу концентрацію російської ППО в Московському регіоні, Україна все одно долає такі перешкоди і завдає ударів по РФ.

У ніч на 17 травня в різних районах Москви та Підмосков’я пролунали вибухи. Російські Telegram-канали та місцеві жителі повідомляли про пожежі, дим та перебої в роботі аеропортів. За даними російських джерел, під удар могли потрапити стратегічні об’єкти, серед яких підприємство "Ангстрем" у Зеленограді, Московський нафтопереробний завод та нафтоналивна станція "Сонячногірська". Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО нібито збила понад 100 безпілотників.

