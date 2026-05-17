Масштабна атака по Москві: Зеленський вперше відреагував
Масштабна атака по Москві: Зеленський вперше відреагував

Володимир Зеленський назвав атаку дронів на РФ справедливою відповіддю на російські удари по Україні.

17 травня 2026, 12:35
Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масштабну атаку безпілотників на Московський регіон у ніч проти 17 травня. За його словами, удари стали відповіддю на російські атаки по українських містах та затягування війни з боку Кремля.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

У своєму зверненні Зеленський наголосив, що Україна продовжує розвивати власні далекобійні можливості й здатна завдавати ударів на значній відстані від державного кордону.

"Цілком справедливі наші відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах. Цього разу українські далекобійні санкції досягли Московського регіону, і ми чітко говоримо росіянам: їхня держава повинна закінчити свою війну", — сказав Зеленський.

Президент подякував СБУ та Силам оборони України за проведення операції, зазначивши, що йдеться про удари на відстані понад 500 кілометрів від українського кордону. За його словами, попри високу концентрацію російської ППО в Московському регіоні, Україна все одно долає такі перешкоди і завдає ударів по РФ. 

У ніч на 17 травня в різних районах Москви та Підмосков’я пролунали вибухи. Російські Telegram-канали та місцеві жителі повідомляли про пожежі, дим та перебої в роботі аеропортів. За даними російських джерел, під удар могли потрапити стратегічні об’єкти, серед яких підприємство "Ангстрем" у Зеленограді, Московський нафтопереробний завод та нафтоналивна станція "Сонячногірська". Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО нібито збила понад 100 безпілотників. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський пригрозив Росії відповіддю після масованої атаки по Україні.

Також "Коментарі" писали про реакцію світу на наймасованіший удар Росії по Україні.



Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19087
