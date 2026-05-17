logo

BTC/USD

78406

ETH/USD

2192.31

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Масштабная атака по Москве: Зеленский впервые отреагировал
commentss НОВОСТИ Все новости

Масштабная атака по Москве: Зеленский впервые отреагировал

Владимир Зеленский назвал атаку дронов на РФ справедливым ответом на российские удары по Украине.

17 мая 2026, 12:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал масштабную атаку беспилотников на Московский регион в ночь на 17 мая. По его словам, удары стали ответом на российские атаки по украинским городам и затягивание войны со стороны Кремля.

Масштабная атака по Москве: Зеленский впервые отреагировал

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В своем обращении Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает развивать собственные дальнобойные возможности и способна наносить удары на значительном расстоянии от государственной границы.

"Совершенно справедливы наши ответы на российскую затяжку войны и удары по нашим городам и общинам. В этот раз украинские дальнобойные санкции достигли Московского региона, и мы четко говорим россиянам: их государство должно закончить свою войну", — сказал Зеленский.

Президент поблагодарил СБУ и Силы обороны Украины за проведение операции, отметив, что речь идет об ударах на расстоянии более 500 километров от украинской границы. По его словам, несмотря на высокую концентрацию российской ПВО в Московском регионе, Украина все равно преодолевает такие препятствия и наносит удары по РФ.

В ночь на 17 мая в разных районах Москвы и Подмосковья раздались взрывы. Российские Telegram-каналы и местные жители сообщали о пожарах, дыме и перебоях в работе аэропортов. По данным российских источников, под удар могли попасть стратегические объекты, среди которых предприятие "Ангстрем" в Зеленограде, Московский нефтеперерабатывающий завод и нефтеналивная станция "Солнечногорская". Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российское ПВО якобы сбило более 100 беспилотников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский пригрозил России ответом после массированной атаки по Украине.

Также "Комментарии" писали о реакции мира на самый массированный удар России по Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19087
Теги:

Новости

Все новости