Масштабная атака по Москве: Зеленский впервые отреагировал

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал масштабную атаку беспилотников на Московский регион в ночь на 17 мая. По его словам, удары стали ответом на российские атаки по украинским городам и затягивание войны со стороны Кремля.

Владимир Зеленский.

В своем обращении Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает развивать собственные дальнобойные возможности и способна наносить удары на значительном расстоянии от государственной границы.

"Совершенно справедливы наши ответы на российскую затяжку войны и удары по нашим городам и общинам. В этот раз украинские дальнобойные санкции достигли Московского региона, и мы четко говорим россиянам: их государство должно закончить свою войну", — сказал Зеленский.

Президент поблагодарил СБУ и Силы обороны Украины за проведение операции, отметив, что речь идет об ударах на расстоянии более 500 километров от украинской границы. По его словам, несмотря на высокую концентрацию российской ПВО в Московском регионе, Украина все равно преодолевает такие препятствия и наносит удары по РФ.

В ночь на 17 мая в разных районах Москвы и Подмосковья раздались взрывы. Российские Telegram-каналы и местные жители сообщали о пожарах, дыме и перебоях в работе аэропортов. По данным российских источников, под удар могли попасть стратегические объекты, среди которых предприятие "Ангстрем" в Зеленограде, Московский нефтеперерабатывающий завод и нефтеналивная станция "Солнечногорская". Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российское ПВО якобы сбило более 100 беспилотников.

