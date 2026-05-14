Реакція світу на наймасованіший удар Росії по Україні

Масований російський обстріл України у ніч на 14 травня викликав хвилю жорстких заяв з боку світових лідерів, дипломатів та міжнародних партнерів Києва. Після однієї з найбільших комбінованих атак за весь час повномасштабної війни представники європейських урядів звинуватили Кремль у свідомому терорі цивільного населення та закликали посилити підтримку України.

Наслідки атаки Росії по Україні. Фото: ДСНС

За словами Зеленського, Росія застосувала понад 1500 дронів і десятки ракет протягом доби. Удари припали по Києву, Харкову, Одесі, Сумах, Полтавщині, Київщині та інших регіонах. Пошкоджено житлові будинки, школи та об’єкти цивільної інфраструктури.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова назвала атаку РФ найбільшою та наголосила, що жертвами стали мирні жителі, які спали у власних домівках.

"Наймасштабніша комбінована атака Росії по Україні за 24 години. Учора — 753 дрони під час денного удару. Уночі — 56 ракет і 675 дронів. Багато загиблих, десятки поранених. Усі — мирні жителі, які спали у своїх домівках. Світе, не відвертайся!", — заявила Матернова.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що нові удари РФ є доказом того, що Кремль не відмовився від планів знищення України.

"Якщо комусь ще потрібні були докази того, що Росія не відмовилася від своїх цілей, ось вони. Дрони, балістичні та крилаті ракети, запущені по Києву, вкотре доводять, що Путін прагне продовжувати війну і знищити Україну", – йдеться в повідомленні Цахкни.

Президентка Молдови Мая Санду повідомила, що під час атаки було порушено повітряний простір її країни. Вона підкреслила, що Росія не демонструє жодного бажання завершити війну.

"1560 дронів з опівночі – це одна з найтриваліших і наймасштабніших російських атак по Україні. Було порушено повітряний простір Молдови. Росія не прагне припинити війну; вона продовжує свою серію вбивств. Тиск на Росію не повинен слабшати", – відреагувала Санду.

Різко висловився і президент Франції Емманюель Макрон. За його словами, Франція й надалі підтримуватиме Україну та український народ та мобілізуватиме зусилля, щоб домогтися припинення бойових дій.

"Бомбардуючи цивільних, Росія демонструє не стільки свою силу, скільки свою слабкість: їй бракує рішень у військовій сфері, і вона не знає, як завершити свою агресивну війну", — відреагував французький лідер.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі після атаки доручив пришвидшити передачу Україні британських систем протиповітряної оборони та засобів боротьби з дронами.

"Протягом останніх 24 годин відбулися шокуючі російські дронові атаки по Україні. Я доручив якнайбільше прискорити постачання британських систем протиповітряної оборони та систем протидії безпілотникам. Ми солідарні з Україною перед лицем агресії Путіна. Наші думки з українськими родинами", – заявив Гілі.

Посол Литви в Україні Інга Станіте-Толочкене звернула увагу на те, що російські удари знову були спрямовані по житлових районах.

"Нічна атака по Києву тривала до самого ранку, і Росія знову націлилися на житлові райони. У житловому будинку обвалилася ціла секція, люди опинилися під завалами. Київ, Кременчук, Біла Церква, Харків, Суми, Одеса – різні міста, але один і той самий меседж від Росії", – пише Станіте-Толочкене.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію Росії на атаку по Україні 14 травня.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський пригрозив Росії відповіддю після масованої атаки по Україні.