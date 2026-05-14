Реакція світу на наймасованіший удар Росії по Україні

Масований російський обстріл України у ніч на 14 травня викликав хвилю жорстких заяв з боку світових лідерів, дипломатів та міжнародних партнерів Києва. Після однієї з найбільших комбінованих атак за весь час повномасштабної війни представники європейських урядів звинуватили Кремль у свідомому терорі цивільного населення та закликали посилити підтримку України.
Наслідки атаки Росії по Україні. Фото: ДСНС
За словами Зеленського, Росія застосувала понад 1500 дронів і десятки ракет протягом доби. Удари припали по Києву, Харкову, Одесі, Сумах, Полтавщині, Київщині та інших регіонах. Пошкоджено житлові будинки, школи та об’єкти цивільної інфраструктури.
Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова назвала атаку РФ найбільшою та наголосила, що жертвами стали мирні жителі, які спали у власних домівках.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що нові удари РФ є доказом того, що Кремль не відмовився від планів знищення України.
Президентка Молдови Мая Санду повідомила, що під час атаки було порушено повітряний простір її країни. Вона підкреслила, що Росія не демонструє жодного бажання завершити війну.
Різко висловився і президент Франції Емманюель Макрон. За його словами, Франція й надалі підтримуватиме Україну та український народ та мобілізуватиме зусилля, щоб домогтися припинення бойових дій.
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі після атаки доручив пришвидшити передачу Україні британських систем протиповітряної оборони та засобів боротьби з дронами.
Посол Литви в Україні Інга Станіте-Толочкене звернула увагу на те, що російські удари знову були спрямовані по житлових районах.
