Масована атака РФ по Україні: як цинічно прокоментували в Міноборони Росії

Армія РФ здійснила масштабний обстріл української території, застосувавши, зокрема, гіперзвукові ракети "Кинджал". Згідно із цинічними заявами Міністерства оборони країни-агресора, головними цілями атаки стали об'єкти військово-промислового комплексу України, а також військові летовища.

Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС

Окрім цього, російське військове відомство стверджує, що протягом доби під удар потрапили локації, які використовуються Силами оборони України для виробництва, зберігання та безпосереднього запуску ударних безпілотників.

У зведенні загарбників цей напад назвали "масованим ударом відплати". Російська сторона традиційно запевнила у виконанні своїх планів, зазначивши, що "цілі удару досягнуті, всі призначені об'єкти уражені". Українська сторона наразі уточнює наслідки ворожих ударів та роботу систем ППО.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на одну з наймасштабніших російських атак останніх місяців, яка сталася в ніч на 14 травня після так званого "перемир’я" 9-11 травня. Глава держави заявив, що Україна дасть "справедливу відповідь" на удари Росії та закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Кремль.

Зеленський розповів, що лише у Києві внаслідок нічної атаки загинули п’ятеро людей і ще близько 40 отримали поранення. За словами президента, найскладніша ситуація залишається у Дарницькому районі столиці, де рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого будинку.

