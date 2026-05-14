Массированная атака РФ по Украине: как цинично прокомментировали в Минобороны России
commentss НОВОСТИ Все новости

Массированная атака РФ по Украине: как цинично прокомментировали в Минобороны России

Российская пропаганда заявила об «ударном возмездии» с помощью ракет «Кинжал» и БПЛА

14 мая 2026, 14:02
Недилько Ксения

Армия РФ совершила масштабный обстрел украинской территории, применив, в частности, гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Согласно циничным заявлениям Министерства обороны страны-агрессора, главными целями атаки стали объекты военно-промышленного комплекса Украины, а также военные аэродромы.

Последствия обстрела Киева. Фото: ГСЧС

Кроме того, российское военное ведомство утверждает, что в течение суток под удар попали локации, используемые Силами обороны Украины для производства, хранения и непосредственного запуска ударных беспилотников.

В возведении захватчиков это нападение назвали "массированным ударом возмездия". Российская сторона традиционно заверила в выполнении своих планов, отметив, что "целые удары достигнуты, все назначенные объекты поражены". Украинская сторона уточняет последствия вражеских ударов и работу систем ПВО.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на одну из самых масштабных российских атак последних месяцев, которая произошла в ночь на 14 мая после так называемого "перемирия" 9-11 мая. Глава государства заявил, что Украина даст "справедливый ответ" на удары России и призвал международное сообщество усилить давление на Кремль.

Зеленский рассказал, что только в Киеве в результате ночной атаки погибли пять человек и еще около 40 получили ранения. По словам президента, сложная ситуация остается в Дарницком районе столицы, где спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного дома.                                                                                                                                              



