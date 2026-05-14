Зеленський пригрозив Росії відповіддю після масованої атаки по Україні: деталі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на одну з наймасштабніших російських атак останніх місяців, яка сталася в ніч на 14 травня після так званого "перемир’я" 9-11 травня. Глава держави заявив, що Україна дасть "справедливу відповідь" на удари Росії та закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Кремль.

Президент України Володимир Зеленський.

Зеленський розповів, що лише у Києві внаслідок нічної атаки загинули п’ятеро людей і ще близько 40 отримали поранення. За словами президента, найскладніша ситуація залишається у Дарницькому районі столиці, де рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого будинку. Понад десять людей вважаються зниклими безвісти. У Київській області постраждали семеро осіб, у Харкові – 28, також є поранені в Одеській області. Загалом по країні пошкоджено 180 об’єктів, з яких понад 50 становлять житлові будинки.

Окремо Зеленський повідомив про атаку російських FPV-дронів на автомобіль Управління ООН з координації гуманітарних справ у Херсоні. За його словами, російські військові не могли не знати, що атакують саме гуманітарну місію. В автомобілі перебували керівник місії та співробітники ООН.

Президент заявив, що атака Росії отримає відповідь від України. За словами Зеленського, Москва має відчути наслідки своїй дій у війні проти України.

"За всі ці удари буде справедлива відповідь. І потрібно тиснути на Москву так, щоб вони там відчували наслідки свого терору. Важливо, щоб були санкції світу проти Росії. Відповідальність Росії за війну й наш санкційний тиск мають працювати на сто відсотків. І ще дуже важливо, щоб світ не мовчав про цей терор і був з Україною", — йдеться в заяві президента.

