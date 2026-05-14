У Кремлі перерахували умови Путіна для закінчення війни в Україні

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія готова до закінчення війни проти України лише за умови виконання всіх вимог Москви. Відповідну заяву він зробив під час зустрічі секретарів Рад безпеки країн Шанхайської організації співробітництва.

Сергій Шойгу заявив, що позиція Кремля щодо війни в Україні залишається "незмінною", поки Київ не піде на капітуляцію та не виконрає умови Москви.

"Тут наша позиція змін не зазнала. Стійкий мир можливий лише у разі усунення всіх причин конфлікту, як це не раз підкреслював президент Російської Федерації Володимир Путін", — сказав Шойгу.

Далі представник Кремля повторив головні ультимативні вимоги Москви до Києва та конкретизував, що Росія має на увазі під "причинами конфлікту", зокрема відмову України від власних територій та позаблоковий статус.

"Україна має повернутися до позаблокових, нейтральних та без'ядерних основ, зафіксованих у декларації про її державний суверенітет від 1990 року. Крім того, продовжимо домагатися міжнародно-правового визнання повернення територій до складу Росії та забезпечення всіх прав та свобод людини", — заявив секретар РБ РФ.

Зеленський раніше неодноразово заявляв, що жодні мирні переговори щодо закінчення війни не можуть базуватися на визнанні окупації українських територій чи обмеженні суверенітету держави.

