В Кремле перечислили условия Путина для окончания войны в Украине

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия готова к окончанию войны против Украины только при условии выполнения всех требований Москвы. Соответствующее заявление он сделал во время встречи секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества.

Сергей Шойгу. Фото из открытых источников

Сергей Шойгу заявил, что позиция Кремля по войне в Украине остается "неизменной", пока Киев не пойдет на капитуляцию и не выполнит условия Москвы.

"Здесь наша позиция изменений не претерпела. Устойчивый мир возможен только в случае устранения всех причин конфликта, как это не раз подчеркивал президент Российской Федерации Владимир Путин", — сказал Шойгу.

Далее представитель Кремля повторил главные ультимативные требования Москвы к Киеву и конкретизировал, что Россия подразумевает под "причинами конфликта", в частности отказ Украины от собственных территорий и внеблоковый статус.

"Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным и безъядерным основам, зафиксированным в декларации о ее государственном суверенитете от 1990 года. Кроме того, продолжим добиваться международно-правового признания возвращения территорий в состав России и обеспечения всех прав и свобод человека", — заявил секретарь СБ РФ.

Зеленский ранее неоднократно заявлял, что никакие мирные переговоры об окончании войны не могут основываться на признании оккупации украинских территорий или ограничении суверенитета государства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле выдвинули ультиматум Украине. Какой приказ требует от Зеленского для разговора с Путиным.

Также "Комментарии" писали, что Россия использовала "перемирие" для накопления дронов и ракет для новых атак по Украине.