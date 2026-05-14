В Кремле перечислили условия Путина для окончания войны в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия готова к окончанию войны против Украины только при условии выполнения всех требований Москвы. Соответствующее заявление он сделал во время встречи секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества.
Сергей Шойгу. Фото из открытых источников
Сергей Шойгу заявил, что позиция Кремля по войне в Украине остается "неизменной", пока Киев не пойдет на капитуляцию и не выполнит условия Москвы.
Далее представитель Кремля повторил главные ультимативные требования Москвы к Киеву и конкретизировал, что Россия подразумевает под "причинами конфликта", в частности отказ Украины от собственных территорий и внеблоковый статус.
Зеленский ранее неоднократно заявлял, что никакие мирные переговоры об окончании войны не могут основываться на признании оккупации украинских территорий или ограничении суверенитета государства.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле выдвинули ультиматум Украине. Какой приказ требует от Зеленского для разговора с Путиным.
Также "Комментарии" писали, что Россия использовала "перемирие" для накопления дронов и ракет для новых атак по Украине.