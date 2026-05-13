Це була цинічна брехня Путіна: розкрито справжнє рішення Кремля

Оголошене Росією "перемир’я" на 9–11 травня виявилося не кроком до миру, а частиною підготовки до нових масованих атак по Україні. Таку оцінку дав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко після чергової хвилі повітряних ударів РФ.

Російський диктатор Володимир Путін.

Андрій Коваленко заявив, що Москва використала кілька днів затишшя для накопичення дронів і ракет. За його словами, навіть у період "перемир’я" бойові дії на фронті не припинялися.

"Як бачимо, перемирʼя для путіна — це лише спосіб накопичити далекобійні дрони та ракети. На фронті війна не зупинялась навіть під час тих трьох днів. Мир їм не треба наразі, всі їх заяви про бажання завершити війну – брехня", — вказує Коваленко.

Заява Коваленка з’явився на тлі масштабної повітряної тривоги 13 травня, яка охопила більшість регіонів України. Вибухи лунали у Києві, Івано-Франківську та низці інших міст.

Паралельно Головне управління розвідки повідомило про початок тривалої комбінованої атаки Росії по критичній інфраструктурі України. За даними ГУР, на першому етапі РФ застосовує значну кількість ударних безпілотників, намагаючись перевантажити систему протиповітряної оборони та завдати ударів по цивільних об’єктах.

У розвідці попереджають, що далі Росія може використати крилаті ракети повітряного й морського базування, а також балістичне озброєння. Потенційними цілями називають енергетичні об’єкти, підприємства оборонно-промислового комплексу та будівлі органів влади.

