logo_ukra

BTC/USD

79610

ETH/USD

2261.43

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Це була цинічна брехня Путіна: розкрито справжнє рішення Кремля
commentss НОВИНИ Всі новини

Це була цинічна брехня Путіна: розкрито справжнє рішення Кремля

Росія використала "перемир’я" для накопичення дронів і ракет для нових атак по Україні

13 травня 2026, 13:13
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Оголошене Росією "перемир’я" на 9–11 травня виявилося не кроком до миру, а частиною підготовки до нових масованих атак по Україні. Таку оцінку дав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко після чергової хвилі повітряних ударів РФ.

Це була цинічна брехня Путіна: розкрито справжнє рішення Кремля

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Андрій Коваленко заявив, що Москва використала кілька днів затишшя для накопичення дронів і ракет. За його словами, навіть у період "перемир’я" бойові дії на фронті не припинялися.

"Як бачимо, перемирʼя для путіна — це лише спосіб накопичити далекобійні дрони та ракети. На фронті війна не зупинялась навіть під час тих трьох днів. Мир їм не треба наразі, всі їх заяви про бажання завершити війну – брехня", — вказує Коваленко.

Заява Коваленка з’явився на тлі масштабної повітряної тривоги 13 травня, яка охопила більшість регіонів України. Вибухи лунали у Києві, Івано-Франківську та низці інших міст.

Паралельно Головне управління розвідки повідомило про початок тривалої комбінованої атаки Росії по критичній інфраструктурі України. За даними ГУР, на першому етапі РФ застосовує значну кількість ударних безпілотників, намагаючись перевантажити систему протиповітряної оборони та завдати ударів по цивільних об’єктах.

У розвідці попереджають, що далі Росія може використати крилаті ракети повітряного й морського базування, а також балістичне озброєння. Потенційними цілями називають енергетичні об’єкти, підприємства оборонно-промислового комплексу та будівлі органів влади.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що після закінчення "перемир'я" Росія завдала ударів по Одеській області.

Також "Коментарі" писали, що у Москві заявили про атаку дронів на столицю РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини