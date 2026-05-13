У Москві заявили про атаку дронів на столицю РФ: Собянін розкрив деталі

У Москві заявили про нову атаку безпілотників уранці 13 травня. За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, сили протиповітряної оборони РФ нібито збили два дрони, які прямували в бік міста.

Першу заяву Собянін опублікував у Telegram близько восьмої ранку. Він повідомив, що російська ППО знищила безпілотник на підльоті до Москви.

"Силами ППО Міноборони знищено БПЛА, який летів на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", — написав Собянін.

Згодом мер заявив про ще один збитий дрон.

Це була перша атака на Москву з 8 травня.

На тлі повідомлень про атаку в московських аеропортах запровадили обмеження. За даними Росавіації, аеропорти Внуково та Домодєдово тимчасово припинили роботу, а Шереметьєво обслуговував лише рейси на виліт. Прийом літаків здійснювався за окремим погодженням через обмеження повітряного простору в Московській області.

Міністерство оборони Росії заявило, що протягом ночі сили ППО нібито збили 286 українських безпілотників над різними регіонами країни та окупованим Кримом. Зокрема, дрони фіксували у Бєлгородській, Курській, Брянській, Ростовській та інших областях.

У Краснодарському краї місцева влада повідомила про одного постраждалого через падіння безпілотника. У Ярославлі дрон впав на території одного з підприємств.

