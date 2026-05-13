У Москві заявили про атаку дронів на столицю РФ: Собянін розкрив деталі

Slava Kot
У Москві заявили про нову атаку безпілотників уранці 13 травня. За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, сили протиповітряної оборони РФ нібито збили два дрони, які прямували в бік міста.
Атака дронів на Москву. Фото ілюстративне
Першу заяву Собянін опублікував у Telegram близько восьмої ранку. Він повідомив, що російська ППО знищила безпілотник на підльоті до Москви.
Згодом мер заявив про ще один збитий дрон.
Це була перша атака на Москву з 8 травня.
На тлі повідомлень про атаку в московських аеропортах запровадили обмеження. За даними Росавіації, аеропорти Внуково та Домодєдово тимчасово припинили роботу, а Шереметьєво обслуговував лише рейси на виліт. Прийом літаків здійснювався за окремим погодженням через обмеження повітряного простору в Московській області.
Міністерство оборони Росії заявило, що протягом ночі сили ППО нібито збили 286 українських безпілотників над різними регіонами країни та окупованим Кримом. Зокрема, дрони фіксували у Бєлгородській, Курській, Брянській, Ростовській та інших областях.
У Краснодарському краї місцева влада повідомила про одного постраждалого через падіння безпілотника. У Ярославлі дрон впав на території одного з підприємств.
