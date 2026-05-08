Гучна ніч у РФ: Україна вдарила по Москві і не тільки

У п'ятницю, 8 травня, у російському Ярославлі лунали сильні вибухи, після чого виникла пожежа на території нафтопереробного заводу. Крім цього, під атаку потрапили Москва та Ростов.

Повідомляється, що перші безпілотники зафіксували увечері, 7 травня. Після цього Росавіація повідомила про запровадження обмежень на польоти в московському аеропорту Внуково та Домодєдово. Згодом мер Москви Собянін заявив про збиття дронів.

Крім того, моніторингові канали повідомили про вибухи в російському місті Ярославль. За попередньою інформацією, під удар потрапив переробний завод "Ярославнафтооргсинтез". На його території спалахнула пожежа.

На відео, яке з'явилося у російських пабликах, видно дим, що здійнявся над заводом.

Також під ударом опинився Ростов. У місті після нічних вибухів виникла масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляли про удар по підприємству "Ростовагропромзапчастина".

У різних районах міста лунали сирени та працювало ППО. Офіційної інформації про наслідки атаки від російської влади не надходило.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Московській області місцеві жителі повідомляють про польоти безпілотників, вибухи та роботу ППО у багатьох районах. У Наро-Фомінську зафіксовано атаку на виробничо-логістичний комплекс "Нара", що належить Міноборони Росії.

