В Московской области местные жители сообщают о полетах беспилотников, взрывах и работе ПВО во многих районах. В Наро-Фоминске зафиксирована атака на производственно-логистический комплекс "Нара", принадлежащий Минобороны России.

Следует отметить, что производственно-логистический комплекс "Нара" – масштабный военный объект площадью более 180-200 гектаров, расположенный в Наро-Фоминске на территории военного городка №3.

Комплекс предназначен для хранения и распределения военных грузов и обеспечивает автоматизированную логистику для вооруженных сил России.

Атака на такой объект может оказать существенное влияние на поставки российской армии. Подробности о последствиях удара выясняются.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина стремительно расширяет применение дронов средней дальности, делая ставку на удары по ключевым объектам российской армии в глубине фронта. Об этом заявил Владимир Зеленский, отметив, что такие атаки становятся приоритетом для ВСУ.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинская кампания дальнобойных ударов по энергетической инфраструктуре России начинает наносить ощутимые результаты. Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны – Киришинефтеоргсинтез фактически остановил работу после атаки беспилотников.

Как сообщает Reuters, в результате удара были повреждены три из четырех установок первичной переработки нефти (CDU) – ключевых элементов, без которых функционирование НПЗ невозможно. По данным источников, уровень разрушений таков, что предприятие вынуждено приостановить переработку, а сроки восстановления остаются неопределенными.



