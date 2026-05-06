Удар у серце нафтової імперії: дрони зупинили один із найбільших НПЗ Росії

Українська кампанія далекобійних ударів по енергетичній інфраструктурі Росії починає завдавати відчутних результатів. Один із найбільших нафтопереробних заводів країни – Киришинефтеоргсинтез фактично зупинив роботу після атаки безпілотників.

Удар по НПЗ. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Reuters, внаслідок удару було пошкоджено три з чотирьох установок первинної переробки нафти (CDU) – ключових елементів, без яких функціонування НПЗ неможливе. За даними джерел, рівень руйнувань такий, що підприємство змушене призупинити переробку, а терміни відновлення залишаються невизначеними.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив факт атаки, зазначивши, що на території промислової зони Кириша виникла пожежа. При цьому співрозмовники агентства уточнюють: крім основних установок, ушкодження зазнали і вторинні виробничі лінії.

Киришський НПЗ – другий за величиною у Росії. Його потужність сягає близько 20 мільйонів тонн нафти на рік, а фактична переробка останніми роками становила до 18 мільйонів тонн – приблизно 7% усієї галузі країни. Підприємство грає критичну роль як у забезпеченні внутрішнього ринку дизельним паливом, і у експортних поставках.

Завод розташований приблизно за 800 кілометрів від українського кордону і вже не вперше стає метою атак. Ці удари є частиною ширшої стратегії Києва щодо підриву військової економіки Росії – від нафтопроводів та портів до танкерів.

У Москві традиційно називають такі атаки "тероризмом". У Києві ж наголошують: йдеться про законні удари по інфраструктурі, яка забезпечує ведення війни.

Експерти зазначають, що пошкодження такого великого НПЗ може мати довгострокові наслідки для паливного ринку РФ. Якщо ремонт затягнеться, це вдарить не лише з внутрішнього постачання, а й щодо експортних доходів, які залишаються одним із ключових джерел фінансування війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вогонь у тилу РФ: СБУ вдарила по одному із найбільших НПЗ Росії.



