Украинская кампания дальнобойных ударов по энергетической инфраструктуре России начинает приносить ощутимые результаты. Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны – Киришинефтеоргсинтез фактически остановил работу после атаки беспилотников.

Удар по НПЗ. Фото: из открытых источников

Как сообщает Reuters, в результате удара были повреждены три из четырех установок первичной переработки нефти (CDU) – ключевых элементов, без которых функционирование НПЗ невозможно. По данным источников, степень разрушений такова, что предприятие вынуждено приостановить переработку, а сроки восстановления остаются неопределенными.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил факт атаки, отметив, что на территории промышленной зоны Киришей возник пожар. При этом собеседники агентства уточняют: помимо основных установок, повреждения получили и вторичные производственные линии.

Киришский НПЗ – второй по величине в России. Его мощность достигает около 20 миллионов тонн нефти в год, а фактическая переработка в последние годы составляла до 18 миллионов тонн – примерно 7% всей отрасли страны. Предприятие играет критическую роль как в обеспечении внутреннего рынка дизельным топливом, так и в экспортных поставках.

Завод расположен примерно в 800 километрах от украинской границы и уже не впервые становится целью атак. Эти удары являются частью более широкой стратегии Киева по подрыву военной экономики России – от нефтепроводов и портов до танкеров.

В Москве традиционно называют такие атаки "терроризмом". В Киеве же подчеркивают: речь идет о законных ударах по инфраструктуре, которая обеспечивает ведение войны.

Эксперты отмечают, что повреждение столь крупного НПЗ может иметь долгосрочные последствия для топливного рынка РФ. Если ремонт затянется, это ударит не только по внутреннему снабжению, но и по экспортным доходам, которые остаются одним из ключевых источников финансирования войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — огонь в тылу РФ: СБУ ударила по одному из самых больших НПЗ России.



