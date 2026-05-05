Огонь в тылу РФ: СБУ ударила по одному из самых больших НПЗ России

Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны нанесла мощный удар по стратегической нефтяной инфраструктуре России в Ленинградской области. Под поражение попали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны – Киришинефтеоргсинтез и нефтеперекачивающая станция "Кириши".

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Операцию провели бойцы спецподразделения "Альфа" СБУ во взаимодействии с подразделениями ССО и другими составляющими Сил обороны. По предварительным данным, в результате атаки беспилотников зафиксировано попадание по трем установкам первичной переработки нефти. На предприятии загорелся масштабный пожар.

Также удар понесла нефтеперекачивающая станция "Кириши" — поврежден резервуар с нефтепродуктами. Этот объект играет немаловажную роль в транспортировке сырья в порт Приморск, через который Россия экспортирует значительные объемы нефти.

Завод в Киришах входит в тройку крупнейших НПЗ РФ с мощностью более 20 млн. тонн нефти в год и обеспечивает более 6% общей переработки в стране. Его поражение может иметь ощутимые последствия для российского энергетического сектора.

В украинских структурах подчеркивают: каждый баррель российской нефти – это ресурс для ведения войны, поэтому удары по энергетической инфраструктуре носят системный характер.

Последние операции демонстрируют изменение баланса: даже глубокий тыл России больше не достижим. Украинские силы все чаще получают стратегические объекты врага, нанося удары не только по военным целям, но и по экономической основе войны.

