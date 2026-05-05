Вогонь у тилу РФ: СБУ вдарила по одному з найбільших НПЗ Росії
Вогонь у тилу РФ: СБУ вдарила по одному з найбільших НПЗ Росії

Палає «Кірішінафтооргсинтез», пошкоджено ключову станцію експорту - Україна б’є по гаманцю Кремля

5 травня 2026, 14:24
Кравцев Сергей

Служба безпеки України спільно з Силами оборони завдала потужного удару по стратегічній нафтовій інфраструктурі Росії в Ленінградській області. Під ураження потрапили один із найбільших нафтопереробних заводів країни – Кірішінафтооргсинтез та нафтоперекачувальна станція "Кіріші".

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Операцію виконали бійці спецпідрозділу "Альфа" СБУ у взаємодії з підрозділами ССО та іншими складовими Сил оборони. За попередніми даними, внаслідок атаки безпілотників зафіксовано влучання по трьох установках первинної переробки нафти. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

Також удару зазнала нафтоперекачувальна станція "Кіріші" — пошкоджено резервуар із нафтопродуктами. Цей об’єкт відіграє важливу роль у транспортуванні сировини до порту Приморськ, через який Росія експортує значні обсяги нафти.

Завод у Кірішах входить до трійки найбільших НПЗ РФ із потужністю понад 20 млн тонн нафти на рік і забезпечує понад 6% загальної переробки в країні. Його ураження може мати відчутні наслідки для російського енергетичного сектору.

В українських структурах підкреслюють: кожен барель російської нафти – це ресурс для ведення війни, тому удари по енергетичній інфраструктурі мають системний характер.

Останні операції демонструють зміну балансу: навіть глибокий тил Росії більше не є недосяжним. Українські сили дедалі частіше дістають стратегічні об’єкти ворога, завдаючи ударів не лише по військових цілях, а й по економічній основі війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Чебоксарах – столиці Чуваської Республіки РФ – українська ракета влучила по оборонному підприємству "ВНДІР-Прогрес".




Джерело: https://t.me/SBUkr/17480
