Україна все ж таки знайшла ефективну відповідь на наступ РФ: на Заході розкрили деталі

Україна стрімко розширює застосування дронів середньої дальності, роблячи ставку на удари по ключових об'єктах російської армії у глибині фронту. Про це заявив Володимир Зеленський, наголосивши, що такі атаки стають пріоритетом для ЗСУ.

Удари по Росії. Фото: з відкритих джерел

За даними Reuters, кількість ударів на дистанції понад 20 кілометрів уже подвоїлася порівняно з березнем і зросла вчетверо щодо лютого. Йдеться про так звані "середні удари" — атаки за цілями, недоступними для FPV-дронів, але які знаходяться в межах досяжності нових українських технологій.

Тільки за квітень, за інформацією Міноборони, було завдано понад 160 таких ударів на відстані 150 км. В результаті вражені десятки стратегічних цілей: понад 65 складів з боєприпасами та логістикою, 33 пункти управління дронами та майстернями, а також 17 командних пунктів. Удари завдавалися як по окупованих територіях, і по прикордонних регіонах Росії.

Українська сторона наголошує, що йдеться про системну кампанію: руйнування ланцюжків постачання, зниження мобільності військ та послаблення інтенсивності обстрілів. Одночасно ЗСУ цілеспрямовано знищують російські системи ППО, відкриваючи шлях для глибших атак.

Командувач силами безпілотників Роберт Бровді повідомив, що лише за квітень було вражено 25 комплексів ППО, а також 13 радіолокаційних станцій та систем радіоелектронної боротьби.

Паралельно Україна розширює географію ударів. В останні тижні атаковано нафтопереробний завод та порт у Туапсі, а також оборонні потужності в Чебоксарах – на відстані до 1500 км. Для цього застосовуються, зокрема, крилаті ракети "Фламінго" української розробки.

Активізація ударів відбувається на тлі посилення тиску російських військ на сході, де точаться бої за Донецьку область. В умовах чисельної та технічної переваги противника Київ робить ставку на асиметричну тактику – удари по тилах та інфраструктурі, які впливають на здатність РФ вести війну.

Експерти зазначають: нова стратегія ЗСУ поступово перетворює глибину російської оборони на вразливу зону, де кожен удар має не лише тактичний, а й економічний ефект.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вогонь у тилу РФ: СБУ вдарила по одному із найбільших НПЗ Росії.



