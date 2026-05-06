Украина все же нашла эффективный ответ на наступление РФ: на Западе раскрыли детали

Украина стремительно расширяет применение дронов средней дальности, делая ставку на удары по ключевым объектам российской армии в глубине фронта. Об этом заявил Владимир Зеленский, подчеркнув, что такие атаки становятся приоритетом для ВСУ.

По данным Reuters, количество ударов на дистанции более 20 километров уже удвоилось по сравнению с мартом и выросло в четыре раза относительно февраля. Речь идет о так называемых "средних ударах" — атаках по целям, недоступным для FPV-дронов, но находящимся в пределах досягаемости новых украинских технологий.

Только за апрель, по информации Минобороны, было нанесено более 160 таких ударов на расстоянии до 150 км. В результате поражены десятки стратегических целей: свыше 65 складов с боеприпасами и логистикой, 33 пункта управления дронами и мастерских, а также 17 командных пунктов. Удары наносились как по оккупированным территориям, так и по приграничным регионам России.

Украинская сторона подчеркивает, что речь идет о системной кампании: разрушение цепочек снабжения, снижение мобильности войск и ослабление интенсивности обстрелов. Одновременно ВСУ целенаправленно уничтожают российские системы ПВО, открывая путь для более глубоких атак.

Командующий силами беспилотников Роберт Бровди сообщил, что только за апрель были поражены 25 комплексов ПВО, а также 13 радиолокационных станций и систем радиоэлектронной борьбы.

Параллельно Украина расширяет географию ударов. В последние недели атакованы нефтеперерабатывающий завод и порт в Туапсе, а также оборонные мощности в Чебоксарах – на расстоянии до 1500 км. Для этого применяются, в частности, крылатые ракеты "Фламинго" украинской разработки.

Активизация ударов происходит на фоне усиления давления российских войск на востоке, где продолжаются бои за Донецкую область. В условиях численного и технического превосходства противника Киев делает ставку на асимметричную тактику – удары по тылам и инфраструктуре, которые напрямую влияют на способность РФ вести войну.

Эксперты отмечают: новая стратегия ВСУ постепенно превращает глубину российской обороны в уязвимую зону, где каждый удар имеет не только тактический, но и экономический эффект.

