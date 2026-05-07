Головний логістичний центр Міноборони РФ у вогні: деталі атаки ЗСУ

У Московській області місцеві жителі повідомляють про польоти безпілотників, вибухи та роботу ППО в багатьох районах. У Наро-Фомінську зафіксована атака на виробничо-логістичний комплекс "Нара", що належить Міноборони Росії.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Варто зазначити, що виробничо-логістичний комплекс "Нара" — масштабний військовий об'єкт площею понад 180-200 гектарів, розташований у Наро-Фомінську на території військового містечка №3.

Комплекс призначений для зберігання та розподілу військових вантажів і забезпечує автоматизовану логістику для збройних сил Росії.

Атака на такий об'єкт може суттєво вплинути на постачання російської армії. Подробиці про наслідки удару з’ясовуються.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна стрімко розширює застосування дронів середньої дальності, роблячи ставку на удари по ключових об'єктах російської армії у глибині фронту. Про це заявив Володимир Зеленський, наголосивши, що такі атаки стають пріоритетом для ЗСУ.

Також видання "Коментарі" повідомляло — українська кампанія далекобійних ударів по енергетичній інфраструктурі Росії починає завдавати відчутних результатів. Один із найбільших нафтопереробних заводів країни – Киришинефтеоргсинтез фактично зупинив роботу після атаки безпілотників.

Як повідомляє Reuters, внаслідок удару було пошкоджено три з чотирьох установок первинної переробки нафти (CDU) – ключових елементів, без яких функціонування НПЗ неможливе. За даними джерел, рівень руйнувань такий, що підприємство змушене призупинити переробку, а терміни відновлення залишаються невизначеними.



