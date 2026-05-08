Громкая ночь в РФ: Украина ударила по Москве и не только

В пятницу, 8 мая, в российском Ярославле раздавались сильные взрывы, после чего возник пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Кроме этого, под атаку попали Москва и Ростов.

Сообщается, что первые беспилотники зафиксировали вечером, 7 мая. После этого Росавиация сообщила о введении ограничений на полеты в московском аэропорту Внуково и Домодедово. Впоследствии мэр Москвы Собянин заявил о сбитии дронов.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщили и о взрывах в российском городе Ярославль. По предварительной информации, под удар попал перерабатывающий завод "Ярославнефтеоргсинтез". На его территории вспыхнул пожар.

На видео, которое появилось в российских пабликах, видно дым, который поднялся над заводом.

Также под ударом оказался Ростов. В городе после ночных взрывов возник масштабный пожар. Местные жители сообщали об ударе по предприятию "Ростовагропромзапчасть".

В разных районах города раздавались сирены и работало ПВО. Официальной информации о последствиях атаки от российских властей не поступало.

В Московской области местные жители сообщают о полетах беспилотников, взрывах и работе ПВО во многих районах. В Наро-Фоминске зафиксирована атака на производственно-логистический комплекс "Нара", принадлежащий Минобороны России.

