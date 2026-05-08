Война с Россией Громкая ночь в РФ: Украина ударила по Москве и не только
Громкая ночь в РФ: Украина ударила по Москве и не только

Дроны ударили по Москве, НПЗ в Ярославле и заводу в Ростове накануне парада

8 мая 2026, 06:58
Кравцев Сергей

В пятницу, 8 мая, в российском Ярославле раздавались сильные взрывы, после чего возник пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Кроме этого, под атаку попали Москва и Ростов.

Дрон. Фото: из открытых источников

Сообщается, что первые беспилотники зафиксировали вечером, 7 мая. После этого Росавиация сообщила о введении ограничений на полеты в московском аэропорту Внуково и Домодедово. Впоследствии мэр Москвы Собянин заявил о сбитии дронов.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщили и о взрывах в российском городе Ярославль. По предварительной информации, под удар попал перерабатывающий завод "Ярославнефтеоргсинтез". На его территории вспыхнул пожар.

На видео, которое появилось в российских пабликах, видно дым, который поднялся над заводом.

Также под ударом оказался Ростов. В городе после ночных взрывов возник масштабный пожар. Местные жители сообщали об ударе по предприятию "Ростовагропромзапчасть".

В разных районах города раздавались сирены и работало ПВО. Официальной информации о последствиях атаки от российских властей не поступало.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Московской области местные жители сообщают о полетах беспилотников, взрывах и работе ПВО во многих районах. В Наро-Фоминске зафиксирована атака на производственно-логистический комплекс "Нара", принадлежащий Минобороны России.

Также издание "Комментарии" сообщало – конфликт вокруг Ирана неожиданно сыграл на руку Москве – мировые цены на нефть резко пошли вверх, а российский бюджет формально получил рекордный приток денег. Однако за громкими цифрами скрывается совсем другая реальность: Кремль оказался вынужден тратить почти столько же, сколько зарабатывает.




