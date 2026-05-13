В Москве заявили об атаке дронов на столицу РФ: Собянин раскрыл детали

В Москве заявили о новой атаке беспилотников утром 13 мая. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны РФ якобы сбили два дрона, направлявшихся в сторону города.

Атака дронов на Москву. Фото иллюстративное

Первое заявление Собянин опубликовал в Telegram около восьми утра. Он сообщил, что российская ПВО уничтожила беспилотник на подлете в Москву.

"Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал Собянин.

Впоследствии мэр заявил о еще одном сбитом дроне.

Это была первая атака на Москву с 8 мая.

На фоне сообщений об атаке в московских аэропортах были введены ограничения. По данным Росавиации, аэропорты Внуково и Домодедово временно прекратили работу, а Шереметьево обслуживал только рейсы на вылет. Прием самолетов производился по отдельному согласованию из-за ограничения воздушного пространства в Московской области.

Министерство обороны России заявило, что в течение ночи силы ПВО якобы сбили 286 украинских беспилотников над разными регионами страны и оккупированным Крымом. В частности, дроны фиксировались в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской и других областях.

В Краснодарском крае местные власти сообщили об одном пострадавшем из-за падения беспилотника. В Ярославле дрон упал на территории одного из предприятий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дроны атаковали Краснодарский край РФ.

Также "Комментарии" писали, как беспилотники ударили по Москве, НПЗ в Ярославле и завода в Ростове 8 мая перед началом "перемирия".