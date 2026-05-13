Это была циничная ложь Путина: раскрыто настоящее решение Кремля

Объявленное Россией "перемирие" на 9-11 мая оказалось не шагом к миру, а частью подготовки к новым массированным атакам по Украине. Такую оценку дал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко после очередной волны воздушных ударов РФ.

Андрей Коваленко заявил, что Москва использовала несколько дней затишье для накопления дронов и ракет. По его словам, даже в период "перемирия" боевые действия на фронте не прекращались.

"Как видим, перемирие для путина — это лишь способ накопить дальнобойные дроны и ракеты. На фронте война не останавливалась даже во время трех дней. Мир им не нужно сейчас, все их заявления о желании завершить войну — ложь", — указывает Коваленко.

Заявление Коваленко появилось на фоне масштабной воздушной тревоги 13 мая, охватившей большинство регионов Украины. Взрывы раздавались в Киеве, Ивано-Франковске и ряде других городов.

Параллельно Главное управление разведки сообщило о начале длительной комбинированной атаки России по критической инфраструктуре Украины. По данным ГУР, на первом этапе РФ применяет значительное количество ударных беспилотников, пытаясь перегрузить систему противовоздушной обороны и нанести удары по гражданским объектам.

В разведке предупреждают, что Россия может использовать крылатые ракеты воздушного и морского базирования, а также баллистическое вооружение. Потенциальными целями называются энергетические объекты, предприятия оборонно-промышленного комплекса и здания органов власти.

