Зеленский пригрозил России ответом после массированной атаки по Украине: детали

Зеленский отреагировал на массированный удар РФ по Украине 14 мая.

14 мая 2026, 13:25
Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на одну из самых масштабных российских атак последних месяцев, произошедшую в ночь на 14 мая после так называемого "перемирия" 9-11 мая. Глава государства заявил, что Украина даст "справедливый ответ" на удары России и призвал международное сообщество усилить давление на Кремль.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Зеленский рассказал, что только в Киеве в результате ночной атаки погибли пять человек и еще около 40 получили ранения. По словам президента, сложная ситуация остается в Дарницком районе столицы, где спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного дома. Более десяти человек считаются пропавшими без вести. В Киевской области пострадали семь человек, в Харькове — 28, также ранены в Одесской области. Всего по стране повреждено 180 объектов, из которых более 50-ти составляют жилые дома.

Отдельно Зеленский сообщил об атаке российских FPV-дронов на автомобиль Управления ООН по координации гуманитарных дел в Херсоне. По его словам, российские военные не могли не знать, что атакуют именно гуманитарную миссию. В автомобиле находились руководитель миссии и сотрудники ООН.

Президент заявил, что атака России получит ответ от Украины. По словам Зеленского, Москва должна ощутить последствия своих действий в войне против Украины.

"За все эти удары будет справедливый ответ. И нужно давить на Москву так, чтобы они там ощущали последствия своего террора. Важно, чтобы были санкции мира против России. Ответственность России за войну и наше санкционное давление должны работать на сто процентов. И еще очень важно, чтобы мир не молчал об этом терроре и был с Украиной", — говорится в заявлении.

Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19031
