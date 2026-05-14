Україна пережила одну з найінтенсивніших повітряних атак з початку повномасштабного вторгнення Росії. У ніч проти 14 травня російські війська застосували рекордну кількість дронів і ракет, а українська протиповітряна оборона працювала у режимі безперервного перевантаження. Про це в ефірі телемарафону розказав очільник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ігнат про атаку РФ по Україні. Фото з відкритих джерел

Ігнат вказав на особливості найбільшої атаки РФ по Україні за усю війну. За його словами, російська армія використала паузу "перемир’я" для накопичення озброєння. У новій хвилі ударів РФ застосувала майже весь спектр повітряних засобів ураження для атаки по Україні.

"Противник атакує великою кількістю уже яку добу після так званого перемир’я, яке вони використали, вочевидь, щоб накопичити засоби і вдарити. Була невелика пауза ввечері, після вчорашнього удару. Її було замало для відпочинку особового складу, техніки, для приготування. Але наші Сили оборони працювали у такому режимі неодноразово, розуміючи, що ворог не дає перепочинку", — сказав Ігнат.

Українська ППО змогла збити або подавити 693 повітряні цілі, серед яких крилаті та балістичні ракети. Водночас частину ударів перехопити не вдалося. Зокрема, шість ракет, які спричинили наслідки після ударів.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що За ніч росіяни випустили по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет. Крім того, за його словами за останню добу Росія використала понад 1560 дронів для атак по українських містах і громадах.

