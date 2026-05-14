Игнат указал на особенности наибольшей атаки РФ по Украине за всю войну

Юрий Игнат сообщил, что Россия совершила одну из самых масштабных атак за время войны.

14 мая 2026, 09:20
Украина пережила одну из самых интенсивных воздушных атак с начала полномасштабного вторжения России. В ночь на 14 мая российские войска применили рекордное количество дронов и ракет, а украинская противовоздушная оборона работала в режиме непрерывной перегрузки. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Игнат об атаке РФ по Украине.

Игнат указал на особенности наибольшей атаки РФ по Украине за всю войну. По его словам, российская армия использовала паузу "перемирия" для накопления вооружения. В новой волне ударов РФ применила почти весь спектр воздушных средств для атаки по Украине.

"Противник атакует большим количеством уже какое-то время после так называемого перемирия, которое они использовали, очевидно, чтобы накопить средства и ударить. Была небольшая пауза вечером, после вчерашнего удара. Ее было мало для отдыха личного состава, техники, для приготовления. Но наши Силы обороны работали в таком режиме неоднократно, понимая, что враг не дает передышки", — сказал Игнат.

Украинская ПВО смогла сбить или подавить 693 воздушных целей, среди которых крылатые и баллистические ракеты. В то же время, часть ударов перехватить не удалось. В частности, шесть ракет, повлекшие последствия после ударов.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что за ночь россияне выпустили по Украине более 670 ударных дронов и 56 ракет. Кроме того, по его словам, за последние сутки Россия использовала более 1560 дронов для атак по украинским городам и общинам.

