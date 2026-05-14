Реакция мира на самый массированный удар России по Украине

Массированные российские обстрелы Украины в ночь на 14 мая вызвали волну жестких заявлений со стороны мировых лидеров, дипломатов и международных партнеров Киева. После одной из самых больших комбинированных атак за все время полномасштабной войны представители европейских правительств обвинили Кремль в сознательном терроре гражданского населения и призвали усилить поддержку Украины.

Последствия атаки России по Украине. Фото: ГСЧС

По словам Зеленского, Россия применила более 1500 дронов и десятки ракет в течение суток. Удары пришлись по Киеву, Харькову, Одессе, Сумам, Полтавщине, Киевщине и другим регионам. Повреждены жилые дома, школы и объекты гражданской инфраструктуры.

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова назвала атаку РФ самой большой и подчеркнула, что жертвами стали мирные жители, спавшие в собственных домах.

"Самая масштабная комбинированная атака России по Украине за 24 часа. Вчера – 753 дрона во время дневного удара. Ночью – 56 ракет и 675 дронов. Много погибших, десятки раненых. Все – мирные жители, которые спали в своих домах. Мир, не отвращайся!", — заявила Матернова.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что новые удары РФ являются доказательством того, что Кремль не отказался от планов уничтожения Украины.

"Если кому-то еще нужны были доказательства того, что Россия не отказалась от своих целей, вот они. Дроны, баллистические и крылатые ракеты, запущенные по Киеву, еще раз доказывают, что Путин стремится продолжать войну и уничтожить Украину", — говорится в сообщении Цахкны.

Президент Молдовы Мая Санду сообщила, что во время атаки было нарушено воздушное пространство ее страны. Она подчеркнула, что Россия не демонстрирует никакого желания завершить войну.

"1560 дронов с полуночи – это одна из самых продолжительных и масштабных российских атак по Украине. Было нарушено воздушное пространство Молдовы. Россия не стремится прекратить войну; она продолжает свою серию убийств. Давление на Россию не должно ослабевать", – отреагировала Санду.

Резко выразился и президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, Франция и дальше будет поддерживать Украину и украинский народ и мобилизовать усилия, чтобы добиться прекращения боевых действий.

"Бомбардируя гражданских, Россия демонстрирует не столько свою силу, сколько свою слабость: ей не хватает решений в военной сфере, и она не знает, как завершить свою агрессивную войну", — отреагировал французский лидер.

Министр обороны Великобритании Джон Гили после атаки поручил ускорить передачу Украине британских систем противовоздушной обороны и средств борьбы с дронами.

"В последние 24 часа произошли шокирующие российские дроновые атаки по Украине. Я поручил как можно больше ускорить поставки британских систем противовоздушной обороны и систем противодействия беспилотникам. Мы солидарны с Украиной перед лицом агрессии Путина. Наши мысли с украинскими семьями", – заявил Гили.

Посол Литвы в Украине Инга Станите-Толочкене обратила внимание на то, что российские удары снова были направлены по жилым районам.

"Ночная атака по Киеву продолжалась до самого утра, и Россия снова нацелились на жилые районы. В жилом доме обрушилась целая секция, люди оказались под завалами. Киев, Кременчуг, Белая Церковь, Харьков, Сумы, Одесса – разные города, но один и тот же месседж от России", – пишет Станите-Толочке.

