Реакция мира на самый массированный удар России по Украине

Slava Kot
Массированные российские обстрелы Украины в ночь на 14 мая вызвали волну жестких заявлений со стороны мировых лидеров, дипломатов и международных партнеров Киева. После одной из самых больших комбинированных атак за все время полномасштабной войны представители европейских правительств обвинили Кремль в сознательном терроре гражданского населения и призвали усилить поддержку Украины.
Последствия атаки России по Украине. Фото: ГСЧС
По словам Зеленского, Россия применила более 1500 дронов и десятки ракет в течение суток. Удары пришлись по Киеву, Харькову, Одессе, Сумам, Полтавщине, Киевщине и другим регионам. Повреждены жилые дома, школы и объекты гражданской инфраструктуры.
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова назвала атаку РФ самой большой и подчеркнула, что жертвами стали мирные жители, спавшие в собственных домах.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что новые удары РФ являются доказательством того, что Кремль не отказался от планов уничтожения Украины.
Президент Молдовы Мая Санду сообщила, что во время атаки было нарушено воздушное пространство ее страны. Она подчеркнула, что Россия не демонстрирует никакого желания завершить войну.
Резко выразился и президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, Франция и дальше будет поддерживать Украину и украинский народ и мобилизовать усилия, чтобы добиться прекращения боевых действий.
Министр обороны Великобритании Джон Гили после атаки поручил ускорить передачу Украине британских систем противовоздушной обороны и средств борьбы с дронами.
Посол Литвы в Украине Инга Станите-Толочкене обратила внимание на то, что российские удары снова были направлены по жилым районам.
