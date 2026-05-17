Захарова истерически отреагировала на масштабную атаку Украины по Москве
НОВОСТИ

Захарова истерически отреагировала на масштабную атаку Украины по Москве

Мария Захарова назвала атаку дронов на Москву "массовым терактом" и вспомнила Евровидение

17 мая 2026, 15:35
Slava Kot

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на масштабную атаку дронов по Москве и Подмосковью и назвала удары "массовым терактом". Российская чиновница также связала ночную атаку с проведением песенного конкурса Евровидения, заявив, что Украина якобы действует "на деньги ЕС и под звуки песен".

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

В комментарии российскому агентству ТАСС Захарова заявила, что целями атаки Украины были "мирные объекты", в том числе жилые дома и гражданская инфраструктура. Она также обвинила Запад в поддержке Украины и в очередной раз использовала риторику о "киевском режиме".

"Под звуки песен "Евровидения" киевский режим на деньги ЕС совершает очередной массовый теракт. Объекты нападения были исключительно мирными – люди, многоквартирные и частные дома. Эти теракты, как и выступления, — преступников Зеленского и Банковой, а также спонсора их коллективного западного меньшинства", — сказала Захарова, не указав, что Россия постоянно атакует гражданских во время атак по Украине.

В ночь на 17 мая в разных районах Москвы и Московской области раздавались взрывы. Российские Telegram-каналы сообщали о работе систем противовоздушной обороны, пожара и перебоях в работе нескольких аэропортов. Под удар могли попасть стратегические объекты, в том числе Московский нефтеперерабатывающий завод и предприятия в Зеленограде.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате атаки пострадали 12 человек. По его словам, повреждения зафиксированы также в нескольких жилых домах. В то же время российское Минобороны назвало атаку "самой масштабной" в 2026 году и заявило о якобы уничтожении более тысячи украинских беспилотников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минобороны Украины отреагировало на самую большую атаку по Москве. Также появилась реакция Владимира Зеленского.

Также "Комментарии" писали, что Залужный сделал заявление о результате войны в Украине.



