"Боже, бомбі росію": Міноборони України відреагувало на найбільшу атаку по Москві

Міністерство оборони України прокоментувало масштабну атаку дронів по Москві та Підмосков’ю.

17 травня 2026, 14:40
Міністерство оборони України вперше офіційно прокоментувало масштабну атаку безпілотників по Москві та Московській області у ніч проти 17 травня. У відомстві заявили, що удари стали відповіддю на російські атаки по українських містах, а війна "повертається туди, звідки прийшла".

У ніч на 17 травня вибухи пролунали у кількох районах Москви та Підмосков’я. Російські Telegram-канали та місцеві жителі повідомляли про пожежі, дим і перебої в роботі аеропортів. Під удар потрапити стратегічні об’єкти, серед яких підприємство "Ангстрем" у Зеленограді, Московський нафтопереробний завод і нафтоналивна станція "Сонячногірська".

У соцмережах Міністерство оборони України опублікувало жорстку заяву щодо атаки.

"Москва та область відчули на собі наймасштабнішу атаку за час повномасштабного вторгнення. Війна повертається туди, звідки прийшла. Сили оборони вперше уразили Московський НПЗ, нафтобазу "Солнечногорская" та декілька виробництв з мікроелектроніки. Раніше ці обʼєкти були захищені величезною кількістю засобів ППО. Але сталося щось дивне. Боже, бомбі росію", — йдеться у повідомленні.

У відомстві також супроводили допис фото дрона, який летів на Москву з написом: "Moscow never sleeps".

У Міністерстві оборони РФ заявило, що нібито в ніч на 17 травня було знищено понад тисячі українських безпілотників, а також ракет і авіаційних боєприпасів, які атакували Москву. Водночас російська сторона традиційно не уточнює кількість дронів, які змогли досягти своїх цілей.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Володимир Зеленський відреагував на атаку дронів по РФ та пояснив, що це відповідь України.



