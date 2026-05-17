Найбільша атака України по Москві: в Росії уже не витримують

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Міністерство оборони РФ заявило про наймасштабнішу атаку українських безпілотників по території Росії у 2026 році. За версією російського військового відомства, протягом доби 17 травня сили ППО нібито перехопили та знищили 1054 дрони літакового типу.
Атака дронів на Москву. Фото ілюстративне
У заяві Міноборони РФ йдеться, що крім понад 1000 безпілотників, російські військові перехватили також нібито інші засоби, зокрема ракети та авіаційні бомби.
Однак навіть російські провоєнні блогери поставили під сумнів офіційні цифри Міноборони РФ. Автори Telegram-каналу “Два майори” звернули увагу, що у зведеннях російського відомства йдеться лише про "успішні перехоплення", а не всі збиті цілі.
Нагадаємо, що Україна атакувала Росію у ніч проти 17 травня. Вибухи пролунали у різних районах Москви та Підмосков’я. Під удар могли потрапити стратегічні об’єкти, серед яких підприємство "Ангстрем" у Зеленограді, Московський нафтопереробний завод та нафтоналивна станція "Сонячногірська". Через атаку в аеропортах фіксували затримки рейсів, а в окремих районах Підмосков’я лунали сирени повітряної тривоги. Після атаки на Москву у соцмережах поширилися численні відео з панікою росіян, прильотами та наслідки ударів.
За даними самої Росії, попередній рекорд був зафіксований під час атаки у ніч з 16 на 17 травня, коли Міноборони РФ заявляло про 556 збитих безпілотників. Нова цифра майже вдвічі перевищує той показник.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський вперше відреагував на масштабну атаку по Москві.
Також "Коментарі" писали, що США не продовжили виняток з санкцій на російську нафту.