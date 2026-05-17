Найбільша атака України по Москві: в Росії уже не витримують

Міністерство оборони РФ заявило про наймасштабнішу атаку українських безпілотників по території Росії у 2026 році. За версією російського військового відомства, протягом доби 17 травня сили ППО нібито перехопили та знищили 1054 дрони літакового типу.

Атака дронів на Москву. Фото ілюстративне

У заяві Міноборони РФ йдеться, що крім понад 1000 безпілотників, російські військові перехватили також нібито інші засоби, зокрема ракети та авіаційні бомби.

"Засобами протиповітряної оборони збиті вісім керованих авіаційних бомб, реактивний снаряд системи залпового вогню HIMARS виробництва США, крилата ракета великої дальності "Фламінго", керована ракета великої дальності "Нептун-МД" і 1054 безпілотних літальних апарати літакового типу", — йдеться в заяві.

Однак навіть російські провоєнні блогери поставили під сумнів офіційні цифри Міноборони РФ. Автори Telegram-каналу “Два майори” звернули увагу, що у зведеннях російського відомства йдеться лише про "успішні перехоплення", а не всі збиті цілі.

"Традиційно за прильоти Міністерство не звітує. Лише за успіхи. Тобто, сумарно противник запустив ще більше, особливо якщо додати ті БПЛА, які збиті над "новими" регіонами", — пишуть росблогери.

Нагадаємо, що Україна атакувала Росію у ніч проти 17 травня. Вибухи пролунали у різних районах Москви та Підмосков’я. Під удар могли потрапити стратегічні об’єкти, серед яких підприємство "Ангстрем" у Зеленограді, Московський нафтопереробний завод та нафтоналивна станція "Сонячногірська". Через атаку в аеропортах фіксували затримки рейсів, а в окремих районах Підмосков’я лунали сирени повітряної тривоги. Після атаки на Москву у соцмережах поширилися численні відео з панікою росіян, прильотами та наслідки ударів.

За даними самої Росії, попередній рекорд був зафіксований під час атаки у ніч з 16 на 17 травня, коли Міноборони РФ заявляло про 556 збитих безпілотників. Нова цифра майже вдвічі перевищує той показник.

