Самая большая атака Украины по Москве: в России уже не выдерживают

Министерство обороны РФ заявило о самой масштабной атаке украинских беспилотников по территории России в 2026 году. По версии российского военного ведомства, в течение суток 17 мая силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 1054 дрона самолетного типа.

Атака дронов на Москву. Фото иллюстративное

В заявлении Минобороны РФ говорится, что кроме более 1000 беспилотников, российские военные перехватили также якобы другие средства, в том числе ракеты и авиационные бомбы.

" Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, крылатая ракета большой дальности "Фламинго", управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД" и 1054 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.

Однако даже российские провоенные блоггеры подвергли сомнению официальные цифры Минобороны РФ. Авторы Telegram-канала "Два майора" обратили внимание, что в сводках российского ведомства говорится лишь об "успешных перехватах", а не о всех сбитых целях.

"Традиционно за прилеты Министерство не отчитывается. Только за успехи. То есть суммарно противник запустил еще больше, особенно если добавить те БПЛА, которые сбиты над "новыми" регионами", — пишут росблогеры.

Напомним, что Украина атаковала Россию в ночь на 17 мая. Взрывы раздались в разных районах Москвы и Подмосковья. Под удар могли попасть стратегические объекты, в том числе предприятие "Ангстрем" в Зеленограде, Московский нефтеперерабатывающий завод и нефтеналивная станция "Солнечногорская". Из-за атаки в аэропортах фиксировали задержки рейсов, а в отдельных районах Подмосковья раздавались сирены воздушной тревоги. После атаки на Москву в соцсетях распространились многочисленные видео с паникой россиян, прилетами и последствиями ударов.

По данным самой России, предыдущий рекорд был зафиксирован во время атаки в ночь с 16 на 17 мая, когда Минобороны РФ заявляло о 556 сбитых беспилотниках. Новая цифра почти вдвое превышает этот показатель.

