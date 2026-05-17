"Боже, бомби россию": Минобороны Украины отреагировало на самую большую атаку по Москве

Министерство обороны Украины впервые официально прокомментировало масштабную атаку беспилотников по Москве и Московской области в ночь на 17 мая. В ведомстве заявили, что удары стали ответом на российские атаки по украинским городам, а война "возвращается туда, откуда пришла".

В ночь на 17 мая взрывы прогремели в нескольких районах Москвы и Подмосковья. Российские Telegram-каналы и местные жители сообщали о пожарах, дыме и перебоях в работе аэропортов. Под удар попасть стратегические объекты, среди которых предприятие "Ангстрем" в Зеленограде, Московский нефтеперерабатывающий завод и нефтеналивная станция "Солнечногорская".

В соцсетях Министерство обороны Украины опубликовало жесткое заявление об атаке.

"Москва и область почувствовали на себе самую масштабную атаку за время полномасштабного вторжения. Война возвращается туда, откуда пришла. Силы обороны впервые поразили Московский НПЗ, нефтебазу "Солнечногорская" и несколько производств по микроэлектронике. что-то странное. Боже, бомбе россияне", — говорится в сообщении.

В ведомстве также сопровождали сообщение фото дрона, летевшего на Москву с надписью: "Moscow never sleeps".

В Министерстве обороны РФ заявило, что якобы в ночь на 17 мая было уничтожено более тысячи украинских беспилотников, а также атаковавших Москву ракет и авиационных боеприпасов. В то же время, российская сторона традиционно не уточняет количество дронов, которые смогли достичь своих целей.

